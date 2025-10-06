Citi relève le PT de Packaging Corp of America en raison d'un meilleur potentiel de bénéfices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 octobre - ** Citi relève le PT de Packaging Corp of America PKG.N à 218$ contre 214$, et maintient le rating à "neutre"

** Le nouveau PT montre une hausse de 1,6% par rapport à la dernière clôture du titre

** Citi voit des améliorations modestes dans la visibilité des bénéfices et les perspectives de marge de PKG, probablement grâce à une meilleure tarification et à une gestion disciplinée des coûts

** Elle ajoute que, par rapport à ses pairs, la société est considérée comme ayant de solides fondamentaux, notamment un bilan sain et un historique de 23 ans de paiements de dividendes constants

** Cinq des douze courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, six à "conserver" et un à "vendre"; leur estimation médiane est de 214 $ - données compilées par LSEG

** L'action a baissé de 4,7 % depuis le début de l'année