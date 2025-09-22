Citi relève le PT de GM en raison de l'atténuation des échanges commerciaux et de la solidité des véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Citi augmente l'objectif de prix sur General Motors GM.N à 75 $ à 61 $; le nouveau objectif de prix montre une hausse de 27,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Maintient la note à "buy" (acheter)

** Citi affirme que GM fait des progrès dans l'atténuation des pénalités liées au commerce, qui devraient être en grande partie compensées d'ici 2026

** GM est désormais une entreprise plus forte et plus flexible, bien positionnée sur le marché des véhicules électriques, capable de gérer les impacts tarifaires, de gagner des parts de marché et de restituer davantage de liquidités aux actionnaires, selon Citi

** Les actions de GM sont en légère baisse de 0,1 % à 59 $ avant l'ouverture du marché

** 16 des 29 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 2 à "vendre"; leur prévision médiane est de 58 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 10,7 % depuis le début de l'année