Citi relève le PT de Caterpillar, citant la force de l'exploitation minière et de l'infrastructure

7 octobre - ** Citi relève les prévisions de Caterpillar

CAT.N de 540 à 570 dollars et maintient la note à "acheter"

** Le nouveau PT montre une hausse de 15% par rapport à la dernière clôture du titre

** Citi déclare que sa confiance croissante dans les fondamentaux de Caterpillar est principalement due à la solidité des carnets de commandes dans l'industrie minière, aux vents contraires dans l'infrastructure et à la résistance des stocks des concessionnaires

** La construction est stable grâce à des carnets de commandes bien remplis, mais la demande d'équipement et les marges pourraient rester volatiles dans un contexte d'incertitude politique et de taux, selon Citi

** 14 des 28 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et 1 comme "vendue"; leur prévision médiane est de 445,27 $ - données compilées par LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 36,6 % depuis le début de l'année