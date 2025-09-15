Citi relève la note de Valley National Bancorp, citant des perspectives positives à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 septembre - ** Citi relève la note et l'objectif de prix de la banque régionale Valley National Bancorp VLY.N avant la réunion de la Réserve fédérale américaine cette semaine, au cours de laquelle la banque centrale devrait reprendre son cycle de réduction des taux d'intérêt

** VLY passe de "neutre" à "achat", Citi estimant que VLY devrait surpasser ses pairs dans un contexte de baisse des taux d'intérêt; hausse du PT de 10 $ à 13,5 $

** La société de courtage estime que VLY présente une opportunité de hausse significative, soutenue par de meilleures perspectives de baisse du coût des dépôts et par une base de dépenses bien gérée

** "Alors que la baisse du coût des dépôts devrait entraîner une tendance à l'expansion de la marge nette d'intérêts plus forte que celle de ses pairs au cours de l'année prochaine, nous pensons que VLY devrait également se concentrer sur ses tendances déjà fortes en matière de gestion des dépenses au cours du deuxième semestre 2025 et de l'année 2026" - Citi

** Six des 12 analystes évaluent l'action à l'achat ou à un niveau plus élevé et six la maintiennent; leur prévision médiane est de 11 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, VLY a progressé de 19,1% depuis le début de l'année