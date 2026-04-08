Citi relève la note de GATX à "acheter" en raison de la solidité des marchés finaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 avril - ** Citi fait passer le loueur de wagons GATX

GATX.N de "neutre" à "achat", et augmente l'objectif de prix de 210 $ à 211 $

** Le nouveau PT représente une prime de 19,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la diversité des marchés finaux de la société et l'offre/demande favorable dans le secteur soutiennent la stabilité des bénéfices

** Le conflit iranien ne semble pas avoir entraîné de changements importants chez les locataires de GATX

** La société de courtage ajoute que la flotte de GATX reste utilisée à ~90% et que ses renouvellements restent solides

** A la dernière clôture, les actions étaient en hausse d'environ 4,1% depuis le début de l'année