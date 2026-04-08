Citi relève l'objectif de prix de Wabtec en raison d'une demande soutenue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 avril - ** Citi relève l'objectif de prix du fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N à 292 $ contre 283 $
** Le nouveau PT représente une hausse de 14% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société de courtage indique qu'elle n'a pas noté de changement notable dans les réservations prévues et la conversion des revenus de ses clients directs malgré le conflit iranien, à moins que le conflit ne conduise à une récession
** Cependant, la société de courtage ajoute que WAB a noté une exposition mineure au Moyen-Orient et une capacité à utiliser d'autres voies de la chaîne d'approvisionnement ainsi qu'un impact de minimis de la hausse du prix du carburant sur son processus de fabrication
** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 20% depuis le début de l'année
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