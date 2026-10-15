Citi relève l'objectif de cours de l'action ResMed cotée à l'ASX après des révisions concernant les hypothèses de change et la valorisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Citi prévoit que ResMed RMD.N RMD.AX affichera une croissance de son chiffre d'affaires de 3,3 % au premier trimestre, tenant compte d'un effet négatif de 3 % lié à l'absence des ventes de ventilateurs Astral et à l'impact de la cession de MatrixCare

** La société de courtage a indiqué que ces prévisions étaient globalement conformes au consensus concernant le chiffre d’affaires, mais inférieures d’environ 2 % au consensus sur le bénéfice par action (BPA), en raison d’une prévision de marge brute légèrement inférieure et d’un taux d’imposition plus élevé

** Il indique que la prudence des investisseurs reste influencée par l’incertitude entourant le retour de son concurrent Philips PHG.AS sur le marché américain, bien qu’il précise ne disposer d’aucun élément indiquant qu’un tel retour soit imminent

** “Nous continuons de considérer les médicaments amaigrissants comme un facteur favorable difficile à quantifier” — Citi

** La société de courtage actualise ses hypothèses de change, sa date d’évaluation et les multiples de ses pairs

** Citi relève son objectif de cours pour les actions de ResMed cotées en Australie à 34 dollars australiens, tandis que son objectif de cours pour les actions cotées aux États-Unis reste inchangé à 240 dollars

** Le titre coté à l’ASX a perdu plus de 6 % depuis le début de l’année, à la dernière clôture