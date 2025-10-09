Citi rejette l'offre de Grupo Mexico pour l'unité Banamex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a rejeté jeudi l'offre du conglomérat minier et de transport mexicain Grupo Mexico GMEXICOB.MX pour son unité de vente au détail dans le pays, connue sous le nom de Banamex.

Citi a déclaré dans un communiqué qu'elle pensait qu'une vente de 25 % des parts convenue précédemment au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et une offre publique pour le reste de l'unité était la meilleure option pour se désengager de Banamex de manière responsable et maximiser la valeur pour les actionnaires.