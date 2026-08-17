Citi rehausse son objectif sur Kering, mais maintient son opinion neutre

Citi a relevé son objectif de cours sur Kering de 266 à 282 euros après la publication des résultats semestriels du groupe, qui a fait apparaître un 4e trimestre consécutif d'amélioration des performances chez Gucci, sa principale filiale.
Dans sa note, la banque d'affaires américaine dit se féliciter par ailleurs du retour à la croissance enregistrée par la branche de maroquinerie, la solidité non démentie des ventes en magasins propres de Bottega Veneta et Saint Laurent et de la bonne maîtrise des coûts, qui a permis de dépasser les attentes du marché en termes de résultats.
Citi, qui affiche une opinion "neutre" sur la valeur, dit toutefois adopter des prévisions plus prudentes en matière de marge brute en raison d'une montée des charges d'intérêt sur contrats de location et du taux d'impôt effectif, ce qui l'amène à revoir à la baisse ses estimations de résultats sur le groupe.
Suite à ces commentaires, l'action Kering cédait 1,8% à 263,8 euros lundi matin à la Bourse de Paris, à comparer avec un repli de 0,1% pour l'indice CAC 40.
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