Citi réduit sa cible sur Microsoft, mais continue de croire au dossier

L'action Microsoft enregistre l'une des meilleures performances de l'indice Dow Jones mercredi matin à la Bourse de New York, portée par des commentaires positifs des analystes de Citi qui disent anticiper de solides résultats trimestriels à l'occasion de la publication de la fin du mois.

Si l'intermédiaire financier abaisse son objectif de cours de 620 à 570 USD, il maintient sa recommandation d'achat sur le titre, réaffirmant sa confiance dans la trajectoire du géant technologique sur le marché de l'intelligence artificielle (IA).

Dans une note de recherche, Citi évoque des retours de terrain encourageants concernant entre autres l'adoption de l'assistant d'intelligence artificielle Copilot. Les analystes soulignent que Microsoft se positionne de façon de plus en plus stratégique dans une ère axée sur l'optimisation des tokens et les questions liées à l'efficacité de l'IA.

Pour les résultats du 4ème trimestre, programmés le 29 juillet prochain, Citi dit anticiper une solide performance globale de la part du groupe.

Des investissements massifs, mais payants sur le long terme

En se projetant vers le 1er trimestre et l'ensemble de l'exercice fiscal 2026/2027, les analystes préviennent toutefois que les investisseurs devront digérer une hausse de l'intensité des dépenses d'investissement, ainsi que des prévisions probablement prudentes concernant la marge opérationnelle à attendre sur l'exercice.

A plus long terme, Citi estime néanmoins que Microsoft saura démontrer de meilleurs retours sur investissement, une dynamique qui se traduira selon eux par une accélération des taux de croissance au sein de ses franchises phares, à savoir la plateforme cloud Azure et la suite M365 Copilot, au cours de l'exercice 2027.

Selon la banque, cette tendance devrait soutenir une accélération globale de la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice par action (BPA) jusqu'en 2030.

Suite à ces commentaires favorables, le titre Microsoft prenait 3% mercredi matin une heure après le coup d'envoi des échanges, à comparer avec un gain de 0,5% pour le Dow Jones, mais accuse encore un repli de près de 18% depuis le début de l'année, victime des inquiétudes des investisseurs concernant les retombées négatives de l'essor de l'IA sur les éditeurs de logiciels.