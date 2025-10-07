Citi réduit le PT de Deere en raison de la baisse de la demande d'équipements de construction et de précision

7 octobre - ** Citi réduit le PT de Deere DE.N à 515 $ contre 525 $ sur la base d'hypothèses de volumes et de marges plus faibles pour l'agriculture de production et de précision, ainsi que pour les équipements de construction et de sylviculture

** La nouvelle prévision reflète une hausse de 12,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier réduit les estimations du BPA ajusté de la société pour l'exercice 25 à 18,35 $ au lieu de 18,40 $, les estimations pour l'exercice 26 à 18,70 $ au lieu de 19,40 $ et les estimations pour l'exercice 27 à 21,60 $ au lieu de 22,55 $

** 11 des 24 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et un à "vendre"; leur prévision médiane est de 512 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 8% depuis le début de l'année