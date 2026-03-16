Citi réduit l'objectif du Nifty indien à 27 000 en raison des bénéfices et des risques macroéconomiques liés à la guerre qui fait rage en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Bharath Rajeswaran et Vivek Kumar M

Citi Research a réduit son objectif de fin d'année pour le Nifty 50 indien, citant des risques croissants pour la croissance et les bénéfices des entreprises, et alors que les chocs pétroliers et d'approvisionnement dus à l'escalade de la guerre au Moyen-Orient aggravent les perspectives de la troisième plus grande économie d'Asie.

Citi a réduit son objectif à 27 000 contre 28 500 précédemment, ce qui implique une hausse de 17 % par rapport à la dernière clôture du Nifty .NSEI . La maison de courtage a également abaissé le multiple cible du Nifty à 19x contre 20x pour le ratio cours/bénéfice à un an.

Alors que la réponse fiscale et monétaire de l'Inde dépend de la durée et de la gravité du conflit, "l'impact sur les bénéfices est fonction de la durée de l'arrêt de l'approvisionnement", ont déclaré lundi les analystes dirigés par Surendra Goyal de Citi Research.

Citi estime que trois mois d'interruption de l'approvisionnement pourraient réduire de 20 à 30 points de base la croissance de l'Inde au cours de l'année fiscale 2027, augmenter l'inflation de 50 à 75 points de base, creuser le déficit fiscal de 10 points de base et ajouter 25 milliards de dollars au déficit de la balance des opérations courantes.

La Reserve Bank of India devrait rester en pause en avril, et sa politique pourrait s'orienter vers la croissance si les mesures fiscales absorbent la majeure partie des pressions inflationnistes, a-t-elle ajouté.

CHOC D'OFFRE PLUS LARGE

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est à sa troisième semaine, continue de secouer les marchés des matières premières, des devises et des actions au niveau mondial.

Les indices de référence indiens Nifty 50 et BSE Sensex

.BSESN ont confirmé une correction technique la semaine dernière, chutant de 10 % par rapport à des niveaux record, et ayant reculé d'environ 8 % chacun depuis le début de la guerre à la dernière clôture vendredi, tandis que la roupie indienne a chuté pour atteindre des niveaux records.

Selon Citi, la guerre évolue d'un simple choc de "prix" de l'énergie à une perturbation plus large de "quantité", affectant le GPL, le GNL, les engrais, la pétrochimie et l'aluminium, et comprimant les coûts des intrants et la disponibilité pour les industries allant de l'automobile et de la construction à l'alimentation, aux produits pharmaceutiques, aux peintures et au transport maritime.

SECTEURS LES PLUS TOUCHÉS

Les engrais et les produits pétrochimiques sont les plus exposés à la crise, étant donné la dépendance de l'Inde à l'égard des importations en provenance du Moyen-Orient, a-t-il ajouté.

La société de courtage a rétrogradé le secteur automobile de "surpondéré" à "neutre" en raison des risques liés à la flambée des prix du brut et du gaz et des perturbations potentielles liées aux semi-conducteurs, et a exclu le constructeur automobile Mahindra & Mahindra MAHM.NS de ses meilleurs choix et Mahanagar Gas MGAS.NS de ses meilleurs choix pour les moyennes capitalisations