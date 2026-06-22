Citi recrute des cadres d'HSBC et d'UBS pour renforcer son équipe chargée des marchés de capitaux d'emprunt dans la région Asie-Pacifique

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Citigroup C.N a annoncé lundi avoir procédé à deux nouvelles nominations au sein de sa division « marchés des capitaux d'emprunt » en Asie-Pacifique afin de renforcer ses capacités en matière de financements à effet de levier et de prêts syndiqués dans la région.

Voici quelques détails:

* Anthony Yap rejoindra Citi en tant que responsable du financement à effet de levier pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Il occupait jusqu’à présent le poste de responsable de la couverture et du financement du groupe Private Capital chez HSBC HSBA.L 0005.HK pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande

* M. Yap possède plus de deux décennies d’expérience dans la direction et la structuration de transactions complexes dans plus de 20 juridictions en Europe et en Asie-Pacifique. Il rejoindra Citi à la fin du mois d’août de cette année

* Maria Chua rejoindra la banque en tant que directrice chargée des prêts à effet de levier et des prêts syndiqués en Asie du Sud-Est. Elle possède plus de 15 ans d’expérience et son expertise couvre le conseil en dette, les prêts syndiqués, le crédit privé et le financement structuré spécialisé

* Mme Chua occupait dernièrement le poste de responsable de l’origination des financements à effet de levier pour l’Asie chez UBS UBSG.S , et rejoindra Citi le mois prochain