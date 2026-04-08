Citi prévoit une forte croissance trimestrielle avec un impact probable sur les coûts de Resmed

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8 avril - ** Citi s'attend à ce que Resmed RMD.AX

RMD.N déclare un revenu de 1,44 milliard de dollars au cours du troisième trimestre de l'exercice 26, contre 1,3 milliard de dollars au cours du troisième trimestre de l'exercice 25

** Le courtier s'attend à une augmentation de la marge brute de 250 points de base au troisième trimestre de l'exercice 26 pour le fabricant d'appareils médicaux

** Citi réduit de 10 points de base sa prévision de marge brute pour RMD au 3ème trimestre, citant la hausse des coûts associée à la situation géopolitique actuelle

** Toutefois, selon Citi, RMD a développé de meilleures stratégies pour gérer les perturbations de la chaîne d'approvisionnement depuis la pandémie de Covid

** "Nous prévoyons un BPA de base de 2,85 USD (+20% par rapport à l'année précédente), proche du consensus de la VA", déclare Citi

** Malgré une croissance impressionnante du BPA, l'action a chuté d'environ 7 % depuis le début de l'année, car les technologies médicales américaines se sont révélées être un secteur difficile à faire fonctionner, selon Citi

** La société de courtage pense toutefois que l'action bénéficie de la prudence des investisseurs australiens à l'égard de CSL

** Citi maintient sa recommandation d'achat, mais avec plus de prudence qu'auparavant, pour Resmed qui publiera ses résultats du troisième trimestre le 1er mai (AEST)

** Depuis le début de l'année, les actions de Resmed cotées à l'ASX ont baissé de 8,2 % à la dernière clôture