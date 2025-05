Citi: nouveau responsable recherche Australie/NZ information fournie par Cercle Finance • 20/05/2025 à 16:46









(CercleFinance.com) - Citi Australia & New Zealand a annoncé aujourd'hui plusieurs nominations clés au sein de ses divisions Recherche et Marchés, dont celle de Paul Buys au poste de responsable de la recherche pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.



Paul Buys rejoindra Citi en provenance de Canaccord Genuity, où il occupait jusqu'alors le poste de responsable de la recherche. Il a auparavant été directeur adjoint de la recherche sur les titres en Asie-Pacifique chez Credit Suisse.



Il occupera la fonction de 'managing director' et siégera au comité exécutif Australie et Nouvelle-Zélande et succédera à Paul McTaggart qui prendra sa retraite à la fin de l'année après une carrière de 30 ans dans la recherche sell-side.



Cette nomination fait suite à l'annonce récente de l'arrivée de Laura Sutcliffe chez Citi au poste de responsable de la recherche dans le secteur de la santé.





