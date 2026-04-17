Citi nomme de nouveaux responsables de la banque commerciale pour l'Amérique latine et le Brésil

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Citi C.N a annoncé vendredi la nomination de deux cadres dans son activité de banque commerciale pour l'Amérique latine et le Brésil.

Gaurang Hattangdi a été nommé responsable de la zone pour la région, un poste qu'il occupera en plus de son rôle global de supervision de la couverture et des prêts, a indiqué la banque américaine dans un communiqué de presse.

Jose Alberto Benamor, quant à lui, verra ses responsabilités élargies et deviendra le nouveau responsable de la banque commerciale au Brésil.

Les deux nominations prennent effet immédiatement, selon la banque. Elles font suite à la nomination d'Andre Cury à la tête de Citi au Brésil le mois dernier.