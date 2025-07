Citi: nominations dans l'Investment Banking au Japon information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Citi a annoncé la nomination d'Akira Kiyota et de Taiji Nagasaka en tant que Co-Heads of Investment Banking pour le Japon à compter du 1er octobre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.



Le bureau d'analyses interne de Citi fait savoir qu'Akira Kiyota rejoint la banque après plus de 20 ans chez Nomura où il occupait récemment le poste de Senior Managing Director et Global Head of M&A, apportant près de 30 ans d'expérience en fusions-acquisitions et secteurs Healthcare et Consumer.



De son côté, Taiji Nagasaka, déjà Managing Director et Head of IB Products et ECM chez Citi au Japon, dispose d'une solide expertise acquise notamment chez Mizuho Securities et SMBC Nikko.



' Ces nominations reflètent notre engagement à investir dans notre activité en associant les meilleurs talents internes et externes pour soutenir la croissance de notre pipeline au Japon ', a souligné Jan Metzger, Head of Investment Banking pour la région Asie.





Valeurs associées CITIGROUP 85,325 USD NYSE +0,28%