'Citi mise tout sur l'Orforglipron' : Citi relève le PT de Lilly sur le potentiel de la pilule orale contre l'obésité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

12 novembre - ** Les actions du géant pharmaceutique Eli Lilly LLY.N augmentent de 2,93 % à 1 017,62 $ pour atteindre un nouveau record

** Citi relève le PT de 1 250 $ à 1 500 $, le plus élevé de la place, et maintient la note "achat"

** La société de courtage prévoit des ventes de 1,8 milliard de dollars en 2026 et des ventes maximales de près de 40 milliards de dollars pour l'orforglipron, un médicament oral expérimental contre l'obésité

** La société ajoute que les attentes ont régulièrement augmenté en raison du profil compétitif du produit, de l'intérêt élevé des consommateurs et de l'élargissement de l'accès

** La pilule, qui est candidate à la procédure accélérée de la FDA pour accélérer l'examen des médicaments, devrait être approuvée d'ici mars 2026

** LLY et Novo Nordisk ont conclu au début du mois un accord pour réduire les prix de leurs médicaments amaigrissants aux États-Unis pour les programmes Medicare et Medicaid du gouvernement ainsi que pour les payeurs en espèces

** L'adoption devrait s'accélérer beaucoup plus rapidement au cours des premières années grâce à une couverture élargie et à des prix plus bas, selon la société de courtage

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~31% depuis le début de l'année