Citi Mexico voit de nouvelles opportunités avec les banques après la scission de Banamex

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par Gabriel Araujo

La filiale mexicaine de Citigroup, C.N , entend développer ses activités auprès d’autres banques après que sa séparation d’avec Banamex lui a donné une plus grande liberté pour servir les institutions financières, a déclaré mardi à Reuters Luis Brossier, directeur général de Citi Mexico.

Citi a séparé Banamex de ses activités bancaires institutionnelles en 2024 dans le cadre d’un plan plus large visant à se désengager de la banque de détail, ce qu’elle compte réaliser pleinement par le biais d’une introduction en bourse prévue en 2027.

M. Brossier a expliqué que cette séparation a permis à Citi Mexico de fonctionner davantage à l’image des activités de Citiaxées sur les entreprisessur des marchés tels que le Brésil, où la banque d’investissement, les marchés et les services de transaction ont été les moteurs de la croissance.

« Nous disposions déjà d’une clientèle d’entreprises, car cette activité nous avait suivis depuis Banamex », a déclaré M. Brossier lors d’un entretien à São Paulo. « L’opportunité qui s’offre désormais à nous consiste à trouver comment mieux répondre aux besoins de ces mêmes clients. »

L’une des pistes de croissance consiste à fournir des services à d’autres banques, une activité que Citi ne pouvait pas développer de manière agressive lorsqu’elle détenait Banamex, a-t-il ajouté.

« À l’échelle mondiale, Citi a tendance à être une banque au service des banques », a déclaré M. Brossier, évoquant la présence internationale et l’infrastructure financière de l’établissement.

Ce changement porte déjà ses fruits, a ajouté M. Brossier, Banamex étant elle-même en passe de devenir un client important.

Citi a récemment piloté l’émission d’obligations « Additional Tier 1 » de Banamex , la première vente de dette à haut risque de la banque de détail alors qu’elle se construit un bilan indépendant suite à sa séparation d’avec Citi. Citi devrait également jouer un rôle dans l’introduction en bourse future de Banamex.

M. Brossier a également évoqué la collaboration avec BBVA

BBVA.MC au Mexique, précisant que Citi avait géré des émissions obligataires pour cette banque — une mission qui, selon lui, aurait été peu probable lorsque Banamex faisait encore partie de Citi.

Citi voit également des opportunités d’expansion dans son segment de banque commerciale, qui s’adresse aux entreprises de taille moyenne, ainsi que dans la banque privée.

Il a déclaré que cette stratégie reflétait l’approche de Citi au Brésil, où la banque commerciale attire des entreprises à forte croissance au sein de la franchise dans le but de les transformer en clients institutionnels de plus grande envergure .

« Il s’agit d’une activité d’acquisition de clients », a déclaré M. Brossier à propos de la banque d’affaires au Mexique. « Pour le reste du réseau, l’accent est mis sur l’approfondissement des relations avec les clients que nous avons déjà. »