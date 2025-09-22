Citi initie la couverture de Wabtec sur le réapprovisionnement des voies ferrées et la dynamique des mégatendances

22 septembre - ** Citi initie une couverture sur le fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N avec une note d'achat; PT à 225 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 19,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Selon Citi, la société devrait bénéficier de l'accélération de la reconstitution du parc ferroviaire nord-américain, les opérateurs remplaçant les locomotives vieillissantes par des modèles plus économes en carburant et dotés de fonctions numériques

** Wabtec est bien positionné pour bénéficier des mégatendances mondiales telles que l'augmentation des investissements dans les infrastructures, l'urbanisation des marchés émergents et la modernisation des équipements

** Six des onze sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, cinq comme "conservée"; leur estimation médiane est de 231 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 0,47 % depuis le début de l'année