Citi initie la couverture de Sanofi à "neutre"
27/01/2026
S'il s'attend à ce que le laboratoire poursuive sa trajectoire de croissance actuelle grâce à Dupixent, son médicament vedette, l'analyste émet davantage de doutes sur sa capacité à générer de la croissance dans le futur, une fois perdue l'exclusivité sur son blockbuster, attendue autour de 2031.
D'après Citi, le pipeline de Sanofi a en effet connu une série de revers l'an dernier, ce qui ne devrait pas lui permettre de compenser la fin du succès rencontré par son anticorps monoclonal.
Du point de vue de l'intermédiaire, Sanofi dispose d'environ cinq ans afin de renforcer son "pipeline", soit en développant ses propres médicaments (croissance organique), soit en rachetant d'autres entreprises (croissance externe).
Sachant que le marché valorise aujourd'hui Sanofi sur la base d'environ 10 fois le bénéfice anticipé pour 2026, un niveau qui tient largement compte des retards essuyés dans le "pipeline", Citi doute que les investisseurs soient prêts à accorder au titre une valorisation beaucoup plus élevée tant que des progrès concrets n'auront pas été réalisés dans ses projets de nouveaux médicaments.
En l'absence de catalyseurs à venir sur l'exercice 2026 (les prochains résultats d'essais cliniques de phase III ne sont pas attendus avant 2027 et 2029), Citi se fixe donc un cours cible de 85 euros, légèrement inférieur à son mode de valorisation standard dans la santé qui fait ressortir un PER de 15x pour le secteur.
Suite à ces commentaires, l'action Sanofi perdait 0,7% mercredi matin à la Bourse de Paris, sous-performant un indice CAC 40 en repli de moins de 0,1%.
Valeurs associées
|79,1300 EUR
|Euronext Paris
|-0,94%
