 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citi India nomme Ankur Khurana à la tête de la banque commerciale
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 06:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a déclaré mardi qu'elle a nommé Ankur Khurana à la tête de Citi Commercial Bank en Inde, soulignant ainsi la volonté de la banque américaine de renforcer sa franchise de services bancaires commerciaux en Asie.

Ankur Khurana possède plus de vingt ans d'expérience dans le conseil aux entreprises indiennes en matière de banque d'entreprise et d'investissement, et a notamment occupé des postes de direction chez Standard Chartered STAN.L et Credit Suisse.

Avant de rejoindre Citi, elle était directrice générale et co-responsable de la couverture des clients pour l'Inde et l'Asie du Sud chez Standard Chartered.

Valeurs associées

CITIGROUP
123,750 USD NYSE +0,89%
STANDARD CHARTER
1 896,500 GBX LSE +0,80%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.02.2026 07:58 

    (Actualisé avec Kering, Philips, TUI, Osram et Standard Chartered) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les ... Lire la suite

  • AIRBUS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    AIRBUS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 10.02.2026 07:55 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • Le géant français du luxe Kering, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, présente mardi ses résultats annuels ( AFP / Eric PIERMONT )
    Kering, toujours plombé par Gucci, voit son bénéfice net plonger de 93,6%
    information fournie par AFP 10.02.2026 07:48 

    Le géant français du luxe Kering , propriétaire de Gucci, lancé dans une restructuration depuis l'arrivée en septembre de son nouveau directeur général Luca de Meo, a annoncé mardi des ventes en baisse de 13% en 2025 et un plongeon de son bénéfice net de 93,6%. ... Lire la suite

  • AIR LIQUIDE : Le mouvement reste haussier
    AIR LIQUIDE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 10.02.2026 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank