Citi India nomme Ankur Khurana à la tête de la banque commerciale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a déclaré mardi qu'elle a nommé Ankur Khurana à la tête de Citi Commercial Bank en Inde, soulignant ainsi la volonté de la banque américaine de renforcer sa franchise de services bancaires commerciaux en Asie.

Ankur Khurana possède plus de vingt ans d'expérience dans le conseil aux entreprises indiennes en matière de banque d'entreprise et d'investissement, et a notamment occupé des postes de direction chez Standard Chartered STAN.L et Credit Suisse.

Avant de rejoindre Citi, elle était directrice générale et co-responsable de la couverture des clients pour l'Inde et l'Asie du Sud chez Standard Chartered.