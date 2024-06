Citi : il un risque élevé de volatilité politique durable en France

(AOF) - " Le premier tour des élections législatives françaises ne permettra pas de déterminer avec certitude la composition de l'Assemblée nationale. Mais il devrait réduire la palette des résultats plausibles et permettre une meilleure évaluation des risques d'instabilité politique permanente au cours de l'année à venir ", expliquent les économistes de Citi. Ils considèrent qu'il existe un risque élevé de volatilité politique durable en France, au moins au cours des 15 prochains mois, étant donné que la date la plus proche possible pour de nouvelles élections législatives est septembre 2025.

" Même en cas de majorité absolue à l'Assemblée pour l'extrême droite - l'issue la plus stable sur le plan institutionnel, selon nous - nous craignons qu'une relation conflictuelle entre le président et le gouvernement, ainsi que le risque que des parties d'extrême gauche encouragent la désobéissance civile, maintiennent une perception, et la réalité, de l'instabilité politique et réduisent continuellement la visibilité de la politique, avec des effets probables sur la confiance des consommateurs et des investisseurs, " préviennent-ils.

La banque américaine examinera donc attentivement si la rhétorique de toutes les parties devient plus conciliante au soir du 30 juin, ou si elle reste incendiaire.