Citi, HSBC et StanChart adoptent l'outil d'IA dédié au marché des changes d'Ant International

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Selena Li

Ant International a lancé jeudi une version améliorée de son modèle d’intelligence artificielle, concluant des partenariats avec de grandes banques mondiales alors que les institutions financières accélèrent l’adoption d’une IA spécialisée pour gérer les risques de liquidité.

Le géant de la fintech basé à Singapour a déployé son modèle « Falcon Time-Series Transformer Model 2.0 » et s'est associé à six grandes banques, dont Citi C.N , HSBC HSBA.L , Deutsche Bank DBKGn.DE , Standard Chartered STAN.L et Barclays

BARC.L , selon Kelvin Li, directeur général de la technologie des plateformes de l'entreprise.

Ce lancement intervient dans un contexte de course mondiale effrénée entre les institutions financières pour intégrer l’IA à leurs activités principales.

M. Li a déclaré que ce modèle était spécialisé dans les scénarios financiers et qu’il présentait un avantage par rapport aux grands modèles à usage général, qui « n’ont pas encore permis de réaliser une percée universelle dans le secteur financier ».

"Des prévisions précises peuvent réduire de plus de 60 % les coûts de couverture et d’allocation des devises", a déclaré M. Li.

Ant International, une filiale étrangère de la société chinoise de fintech Ant Group fondée par Jack Ma, a levé 1,2 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars le mois dernier lors de sa dernière levée de fonds en vue de son expansion.