Citi finalise la cession de ses activités de banque de détail en Indonésie

(AOF) - Citi avait achevé avec succès la vente et la migration complète de ses activités de banque de détail en Indonésie à UOB Indonesia (UOB). La vente comprend les activités de banque de détail, de cartes de crédit et de prêts non garantis, ainsi que le transfert des employés. La banque américaine et UOB ont d'abord annoncé la transaction en janvier 2022 dans le cadre d'un accord de vente plus large couvrant les services bancaires aux consommateurs en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam et en Indonésie.

Les ventes en Malaisie et en Thaïlande ont été finalisées le 1er novembre 2022, et la vente au Vietnam a été finalisée le 1er mars 2023.

Cette transaction devrait se traduire par un modeste renforcement des fonds propres réglementaires de Citi. Au total, la vente de ces quatre activités grand public à UOB a entraîné un avantage en termes de capital réglementaire d'environ 1,1 milliard de dollars.

Le Financial Times affirme par ailleurs que Citigroup prévoit d'annoncer lundi la première grande vague de licenciements dans le cadre d'une vaste restructuration - la plus importante depuis près de vingt ans - qui aboutira à la suppression de milliers de postes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Finance / Banque

En dépit des turbulences, les fintech gardent le cap

D'après le BCG, mi-2021, l'ensemble des fintech cotées dans le monde étaient valorisées en moyenne vingt fois leurs revenus, soit une valorisation d'environ 1.300 milliards de dollars. Ce chiffre avait été multiplié par plus de quatre en trois ans. Fin 2022, ce multiple était divisé par cinq, avec des valorisations moyennes limitées à quatre fois les revenus. Néanmoins, le BCG considère que le secteur devrait enregistrer un bond de sa croissance d'ici à 2030, avec une multiplication par six des revenus pour les fintech. Après les paiements, le développement devrait surtout provenir des fintech bancaires, avec l'essor services clé en mains pour les entreprises et les professionnels (" banking-as-a-service ").