Citi fait passer Werner et Schneider à "neutre" en raison de l'amélioration des valorisations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 mars - ** Citi relève les notes des entreprises de transport routier Werner Enterprises WERN.O et Schneider National SNDR.N de "vente" à "neutre"
** Maintient le PT de Werner à 34 $ et celui de Schneider à 27 $
** Citi estime que des tarifs au comptant plus élevés que prévu pour les camions cette année pourraient stimuler les bénéfices et donner aux transporteurs plus de poids dans les négociations contractuelles
** La récente chute des actions du secteur du camionnage a rendu les évaluations plus raisonnables pour WERN et SNDR, ouvrant la voie à une reprise potentielle dans les prochains jours
** A la dernière clôture, Werner a augmenté de 4% depuis le début de l'année et Schneider a baissé de 2,8% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer