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Citi estime que le groupe Lendlease présente un bon potentiel de valeur malgré la perte enregistrée sur la vente de 179 millions de dollars
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 23:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juin - ** Citi estime que le groupe australien Lendlease LLC.AX présente un « bon rapport qualité-prix » et juge le cours de l'action trop attractif pour être ignoré

** La société immobilière intégrée a accepté lundi de vendre ses droits de développement du projet à usage mixte Milano Santa Giulia en Italie pour environ 250 millions de dollars australiens (179,05 millions de dollars)

** La société indique que la vente se fera à un prix inférieur à la valeur comptable et prévoit une perte d'exploitation après impôts d'environ 175 millions de dollars australiens

** Selon une société de courtage, la société enregistre une perte plus importante que prévu pour les résultats de l'exercice 2026, mais précise que cela affecte la division de cession de capital non stratégique

** Elle indique que les prévisions de BPA pour l'activité principale de l'exercice 2026, comprises entre 28 et 34 cents australiens par action, ne devraient pas être affectées par cette opération

** Ajoute que l'action se négocie avec une décote; environ 25 % de moins que la valeur estimée des actifs principaux de Lendlease

** Citi maintient sa recommandation « acheter » et son objectif de cours à 6,3 dollars australiens

** Depuis le début de l'année, le titre LLC a reculé de 50,6 %, au dernier cours de clôture

(1 $ = 1,3963 dollars australiens)

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/06/2026 à 23:58:58.

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