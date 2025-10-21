 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 242,13
+0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citi envisage de retirer le plomb des entrepôts du LME à Singapour
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Daly et Pratima Desai

Citigroup C.N prévoit de retirer de grandes quantités de plomb des entrepôts agréés par le London Metal Exchange (LME) à Singapour, selon quatre sources industrielles, alors que la banque cherche d'autres accords de partage des loyers.

Citi a refusé de commenter.

En mars de cette année, la banque américaine a mis sous warrant une quantité importante de plomb – un titre conférant la propriété – dans les entrepôts du LME, spécifiquement pour des accords de partage de loyers ou des ententes qui permettent aux entrepôts de partager les revenus locatifs ou les frais avec les entreprises qui leur livrent du métal.

Les entreprises qui livrent du métal dans le cadre d'accords de location ne sont pas tenues de conserver la propriété du métal, mais elles reçoivent une part du loyer, payée par les nouveaux propriétaires tant que le métal reste dans l'entrepôt. Le loyer journalier pour le plomb dans les entrepôts du LME à Singapour est de 51 cents américains par tonne.

Lundi, Singapour détenait la totalité des 247 300 tonnes de plomb raffiné - principalement utilisé dans les batteries plomb-acide des véhicules - stockées dans le système du LME, à l'exception de 2 000 tonnes métriques, selon les données de la bourse MPB-SGSIN-TOT .

Cependant, les warrants annulés - ou le métal destiné à être retiré des entrepôts - à Singapour atteignaient 170 750 tonnes vendredi, contre seulement 49 025 tonnes le 9 octobre

0#MPBSTX-LOC .

Les warrants annulés à Singapour représentent près de 70 % de la quantité totale de plomb stockée sur ce site du LME.

Trois des sources ont déclaré que Citi visait à retirer le métal des installations de la société d'entreposage Grafton à Singapour, qui ont été récemment acquises par le négociant en matières premières Trafigura, comme le montre un document d'enregistrement local. Le document n'indique pas de date pour la finalisation de la transaction.

Grafton et Trafigura se sont refusés à tout commentaire.

Deux des sources ont déclaré que Macquarie MGQ.AX avait également annulé certains warrants LME sur le plomb à Singapour.

Macquarie s'est refusé à tout commentaire.

Les sources ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.

Valeurs associées

CITIGROUP
98,565 USD NYSE -0,73%
MACQUARIE GRP
126,700 EUR Tradegate +1,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank