Citi envisage de retirer le plomb des entrepôts du LME à Singapour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tom Daly et Pratima Desai

Citigroup C.N prévoit de retirer de grandes quantités de plomb des entrepôts agréés par le London Metal Exchange (LME) à Singapour, selon quatre sources industrielles, alors que la banque cherche d'autres accords de partage des loyers.

Citi a refusé de commenter.

En mars de cette année, la banque américaine a mis sous warrant une quantité importante de plomb – un titre conférant la propriété – dans les entrepôts du LME, spécifiquement pour des accords de partage de loyers ou des ententes qui permettent aux entrepôts de partager les revenus locatifs ou les frais avec les entreprises qui leur livrent du métal.

Les entreprises qui livrent du métal dans le cadre d'accords de location ne sont pas tenues de conserver la propriété du métal, mais elles reçoivent une part du loyer, payée par les nouveaux propriétaires tant que le métal reste dans l'entrepôt. Le loyer journalier pour le plomb dans les entrepôts du LME à Singapour est de 51 cents américains par tonne.

Lundi, Singapour détenait la totalité des 247 300 tonnes de plomb raffiné - principalement utilisé dans les batteries plomb-acide des véhicules - stockées dans le système du LME, à l'exception de 2 000 tonnes métriques, selon les données de la bourse MPB-SGSIN-TOT .

Cependant, les warrants annulés - ou le métal destiné à être retiré des entrepôts - à Singapour atteignaient 170 750 tonnes vendredi, contre seulement 49 025 tonnes le 9 octobre

0#MPBSTX-LOC .

Les warrants annulés à Singapour représentent près de 70 % de la quantité totale de plomb stockée sur ce site du LME.

Trois des sources ont déclaré que Citi visait à retirer le métal des installations de la société d'entreposage Grafton à Singapour, qui ont été récemment acquises par le négociant en matières premières Trafigura, comme le montre un document d'enregistrement local. Le document n'indique pas de date pour la finalisation de la transaction.

Grafton et Trafigura se sont refusés à tout commentaire.

Deux des sources ont déclaré que Macquarie MGQ.AX avait également annulé certains warrants LME sur le plomb à Singapour.

Macquarie s'est refusé à tout commentaire.

Les sources ont refusé d'être identifiées car elles ne sont pas autorisées à parler aux médias.