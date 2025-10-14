 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 086,00
+0,09%
Citi enregistre une hausse de 38% du bénéfice net ajusté au T3, toutes les activités en croissance
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 15:31

Citi annonce avoir dégagé un bénéfice net ajusté de 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, en hausse de 38% sur un an. En données publiées, le bénéfice net s'établit à 3,8 milliards USD (+16%) et le BPA à 1,86 USD (+23%).

Le chiffre d'affaires ressort pour sa part à 22,1 milliards USD, en hausse de 9% sur un an, soutenu par la croissance de toutes les activités principales de la banque : Services (+7%), Marchés (+15%), Banque d'investissement (+34%), Gestion de fortune (+8%) et banque de détail aux États-Unis (+7%).

L'EBITDA n'est pas communiqué explicitement, mais le résultat opérationnel avant impôts a atteint 5,35 milliards USD, en hausse de 22%. Les charges opérationnelles, incluant la dépréciation de goodwill, augmentent de 9% à 14,3 milliards USD.

Le ratio CET1 s'établit à 13,2%, contre 13,7% un an plus tôt. La valeur comptable tangible par action ressort à 95,72 USD, en hausse de 7%.

'L'exécution rigoureuse de notre stratégie porte ses fruits trimestre après trimestre. Chaque activité a enregistré un chiffre d'affaires record au T3, et notre transformation stratégique nous place dans une position nettement renforcée pour affronter la concurrence ', a commenté Jane Fraser, CEO de Citi.

Citi confirme sa guidance annuelle.

Valeurs associées

CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

