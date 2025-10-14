Citi enregistre une hausse de 38% du bénéfice net ajusté au T3, toutes les activités en croissance
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 15:31
Le chiffre d'affaires ressort pour sa part à 22,1 milliards USD, en hausse de 9% sur un an, soutenu par la croissance de toutes les activités principales de la banque : Services (+7%), Marchés (+15%), Banque d'investissement (+34%), Gestion de fortune (+8%) et banque de détail aux États-Unis (+7%).
L'EBITDA n'est pas communiqué explicitement, mais le résultat opérationnel avant impôts a atteint 5,35 milliards USD, en hausse de 22%. Les charges opérationnelles, incluant la dépréciation de goodwill, augmentent de 9% à 14,3 milliards USD.
Le ratio CET1 s'établit à 13,2%, contre 13,7% un an plus tôt. La valeur comptable tangible par action ressort à 95,72 USD, en hausse de 7%.
'L'exécution rigoureuse de notre stratégie porte ses fruits trimestre après trimestre. Chaque activité a enregistré un chiffre d'affaires record au T3, et notre transformation stratégique nous place dans une position nettement renforcée pour affronter la concurrence ', a commenté Jane Fraser, CEO de Citi.
Citi confirme sa guidance annuelle.
Valeurs associées
|99,770 USD
|NYSE
|-0,04%
