Citi devient optimiste sur l'entreprise indienne Dr Lal PathLabs et passe à l'achat

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19 mars - ** Citi Research relève Dr Lal PathLabs DLPA.NS de "vendre" à "acheter" et augmente le PT de 1 450 roupies à 1 650 roupies

** La société de courtage estime que le secteur indien du diagnostic a dépassé les guerres de prix de l'ère COVID pour une concurrence plus rationnelle

** L'entreprise de diagnostic a maintenu une discipline en matière de prix et n'a pas procédé à des augmentations générales malgré la concurrence des laboratoires/hôpitaux autonomes

** L'entreprise prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 10 à 12 % au cours de l'exercice 26-28, grâce à des gains sur le marché principal, à l'expansion dans les villes de niveau 3 et 4, et à une gamme plus riche d'offres spécialisées

** Les marges devraient rester élevées à 28-29%, grâce à l'effet de levier opérationnel, au contrôle des coûts et à l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement

** Un bilan solide et sans dette soutient la croissance et les acquisitions; la récente correction des actions rend les valorisations attrayantes - Citi ** Dernière baisse de 1,8 % à 1321 roupies sur un marché globalement faible ; baisse de 10,9 % depuis le début de l'année