Citi confirme son conseil sur Accor et relève sa cible
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 11:36
Selon Citi, l'exposition du groupe au Moyen-Orient, représentant environ 10% des ventes, semble déjà intégrée dans la baisse de 10% du titre depuis le début du conflit iranien.
Le bureau d'études anticipe une reprise rapide de la demande de voyages vers Dubaï et le Moyen-Orient d'ici le quatrième trimestre 2026, tout en restant confiant sur les flux de voyages intra-régionaux en Europe et en Asie du Sud-Est.
La note souligne également que l'enquête de l'ETC (European Travel Commission) sur les intentions de voyage en Europe montre une hausse de 10 points du sentiment de voyage pour le printemps-été 2026, avec 82% des Européens se déclarant prêts à voyager dans les six prochains mois.
Le titre Accor recule de 0,5% ce matin et abandonne plus de 8% depuis le début de l'année.
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