Citi: bénéfice net en hausse de 37% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Citigroup fait part d'un bénéfice net de 12,6 milliards de dollars au titre de l'exercice 2024, un chiffre en hausse de 37% par rapport à 2023, laissant apparaître un BPA de 5,94$.



De son pour un produit net bancaire de 81,1 milliards de dollars, en hausse de 3% et un ratio CET1 passé de 13,4 à 13,6%.



Au cours du dernier trimestre 2024, la banque américaine enregistre un bénéfice net de 2,85 milliards de dollars, loin de la perte de 1,84 milliard de dollars enregistrée un an plus tôt à la même période. Le BPA trimestriel ressort ainsi à 1,84$.



Au 4e trimestre, le produit net bancaire de Citigroup ressort à 19,5 milliards de dollars, en hausse de 12%.



' 2024 a été une année cruciale, et nos résultats montrent que notre stratégie fonctionne comme prévu et améliore la performance de nos activités', a indiqué la directrice générale de Citi, Jane Fraser.



' Bien que nous prévoyions désormais que notre RoTCE (rendement des capitaux propres tangibles) atteindra entre 10 % et 11 % d'ici 2026, afin de réaliser des investissements supplémentaires dans nos activités et notre Transformation, ce niveau est une étape, pas une finalité. Nous avons l'intention d'améliorer nos rendements bien au-delà de ce seuil et de réaliser pleinement le potentiel de Citi pour nos actionnaires ', a conclu Jane Fraser.







Valeurs associées CITIGROUP 73,47 USD NYSE 0,00%