Citi: bénéfice meilleur qu'attendu grâce aux économies information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 14:22









(CercleFinance.com) - Citi, portée par ses réductions de coûts et le dynamisme de toutes ses activités, a fait état mardi de résultats de premier trimestre supérieurs aux attentes des analystes.



Sur les trois premiers mois de l'année, la banque américaine a dégagé un bénéfice net de 4,1 milliards de dollars, soit 1,96 dollar par action, contre 3,4 milliards au premier trimestre 2024 (BPA de 1,58 dollar).



Le produit net bancaire a pour sa part augmenté de 3% pour s'établir à 21,6 milliards de dollars.



A titre de comparaison, les analystes s'attendaient à un BPA de 1,85 dollar pour des revenus de l'ordre de 21,3 milliards.



Dans un communiqué, le groupe new-yorkais indique avoir profité de la vigueur de l'ensemble de ses cinq métiers, dont les revenus ont tous progressé, dont une hausse de 12% pour l'activité de marchés.



La banque d'investissement a progressé de 12%, à la faveur notamment d'un quasi-doublement de l'activité dans les fusions-acquisitions (M&A) tandis que la gestion de fortune s'est accrue de 12%.



Dans le même temps, les dépenses opérationnelles ont diminué de 5% pour rester bien en-dessous du seuil des 14 milliards de dollars, à 13,4 milliards de dollars.



Suite à cette publication, le titre Citi gagnait près de 0,8% en cotations avant-Bourse à Wall Street.





