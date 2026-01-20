Citi augmente le PT de SanDisk en raison de la forte demande de mémoires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
20 janvier - ** Citi relève les prévisions sur le fabricant de puces mémoire SanDisk SNDK.O à 490 $, contre 280 $ auparavant
** Le nouveau PT implique une hausse de 18,5% par rapport à la dernière clôture de l'action
** La forte demande sous-jacente des centres de données, les conditions stables à favorables de l'offre et de la demande, ainsi que le solide moat concurrentiel devraient permettre à la société de gagner des parts dans le segment en croissance des SSD d'entreprise après l'effondrement de l'indice
** La note moyenne de 22 analystes est "achat"; leur estimation médiane est de 300 $ - données compilées par LSEG
** Depuis ses débuts sur le Nasdaq en février 2025, SNDK a été multiplié par 11,5 à la dernière clôture
