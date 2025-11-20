 Aller au contenu principal
Citi annonce la transition du poste de directeur financier à Gonzalo Luchetti
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 22:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réorganisation intégrant les activités de détail à la gestion de patrimoine, paragraphes 2 et 3) par Tatiana Bautzer

Citibank C.N a annoncé jeudi que le directeur financier Mark Mason quittera ses fonctions en mars, alors que la banque américaine entame la transition vers Gonzalo Luchetti.

M. Luchetti dirige actuellement la division de détail américaine, l'un des cinq secteurs d'activité de Citigroup. Cette division sera intégrée à la division de gestion de patrimoine, a annoncé la banque.

M. Mason deviendra vice-président exécutif et conseiller de la présidente-directrice générale Jane Fraser. M. Luchetti est responsable des services bancaires aux particuliers américains de Citi depuis 2021 et, après sa nomination au poste de directeur financier, la division sera démantelée. Les relations avec Everyday Banking, Citigold et Citi Private bank relèveront de la division de gestion de patrimoine dirigée par Andy Sieg.

