Citi annonce des changements dans la direction de sa "banque commerciale" en Amérique latine

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Citi a annoncé ce vendredi la nomination de deux cadres supérieurs pour son activité de "banque commerciale" en Amérique latine et au Brésil.

Gaurang Hattangdi a été nommé chef de secteur pour la région, poste qu'il occupera également en tant que responsable mondial de la couverture et des prêts, a déclaré la banque nord-américaine dans un communiqué.

José Alberto Benamor élargit ses responsabilités et devient le nouveau chef de l'activité de banque commerciale au Brésil.

Les deux nominations sont effectives immédiatement, selon la banque. Elles font suite à la nomination d'André Cury en tant que président de Citi Brasil, le mois dernier.