Citgo Petroleum renoue avec les bénéfices au deuxième trimestre

Les liquidités ont augmenté pour atteindre 2,6 milliards de dollars, mais sont restées inférieures aux niveaux de l'année dernière

Le traitement a augmenté à 858 000 bpj, contre 833 000 bpj au 1er trimestre

Les remises en état des raffineries de Lemont et de Lake Charles sont reportées à 2026

Le raffineur américain Citgo Petroleum, propriété du Venezuela, a enregistré un bénéfice net de 100 millions de dollars au deuxième trimestre, contre une perte de 25 millions de dollars au même trimestre l'année dernière, terminant la période avec des liquidités de 2,6 milliards de dollars, a-t-il déclaré jeudi.

Le raffineur basé à Houston, dont la société mère PDV Holding est mise aux enchères par un tribunal américain pour payer les créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations au Venezuela, avait enregistré des pertes au cours des deux trimestres précédents en raison de la faiblesse des marges avant ses résultats du deuxième trimestre.

La performance de Citgo est utilisée comme un indicateur clé pour estimer la valeur de la société mère dans le cadre de la vente aux enchères, dont la dernière audience pour choisir un gagnant est prévue pour ce mois-ci, malgré les objections et les complications dans cette affaire judiciaire qui dure depuis 8 ans.

Entre avril et juin, Citgo, qui est le septième raffineur américain, a augmenté son traitement total à une moyenne de 858 000 barils par jour (bpj) contre 833 000 bpj au premier trimestre, enregistrant un taux d'utilisation du brut de 101%.

"Des opérations fiables dans un environnement de marché plus favorable" ont conduit à un deuxième trimestre plus fort, a déclaré la société dans un communiqué.

Au cours du second semestre, Citgo prévoit de faire avancer des projets clés, mais il a reporté à l'année prochaine certaines activités de révision dans ses raffineries de Lemont (Illinois) et de Lake Charles (Louisiane), a ajouté la société.

En conséquence, les dépenses prévues pour les remises en état, les catalyseurs et les investissements pour cette année ont été ramenées d'environ 960 millions de dollars à quelque 696 millions de dollars.

Les liquidités du raffineur à la fin du trimestre, qui comprenaient la pleine disponibilité d'un crédit de 500 millions de dollars pour les comptes clients, étaient supérieures aux 2,1 milliards de dollars enregistrés au premier trimestre, mais inférieures aux 3,8 milliards de dollars du deuxième trimestre de l'année dernière.

En avril, Citgo a remboursé 50 millions de dollars d'obligations à revenus industriels garantis en circulation grâce à ses liquidités.

Le volume des ventes de Citgo s'est élevé à 431 000 bpj au cours du trimestre, soit une légère augmentation par rapport à la période précédente.