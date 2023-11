CITATIONS-Reuters NEXT- Les dirigeants des banques américaines évoquent les risques géopolitiques et l'atterrissage en douceur

Les principaux dirigeants des banques américainesont prévenu que les tensions géopolitiques représentaient un risque majeur pour la croissance économique et qu'elles pourraient compromettre l'équilibre que les marchés ont atteint au cours des derniers mois, alors que de plus en plus d'investisseurs espéraient un atterrissage en douceur . Voici quelques extraits des entretiens qu'ils ont accordés lors de la conférence Reuters NEXT à New York: PETER ORSZAG, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LAZARD * GEOPOLITIQUE "Il s'agit d'une combinaison inhabituelle d'un environnement macroéconomique américain plutôt constructif et d'un risque géopolitique important * POSSIBILITÉ DE FERMETURE DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN "Un désaccord sur la poursuite ou non du financement de l'Ukraine risque d'être (la cause) d'une éventuelle fermeture du gouvernement." * POSSIBILITÉ DE FUSION ET D'ACQUISITION DANS LE SECTEUR BANCAIRE "Compte tenu de la position actuelle des régulateurs concurrence, en dehors d'une crise, l'environnement reste difficile (pour la consolidation dans le secteur bancaire régional.)" BRIAN MOYNIHAN, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BANK OF AMERICA * ATTENTES EN MATIÈRE D'ATTERRISSAGE EN DOUCEUR "Notre équipe de recherche est la meilleure du secteur. Ils sont passés à la catégorie de l'atterrissage en douceur. Ils prévoient un ralentissement de l'économie au milieu de l'année prochaine." * ATTENTES EN MATIÈRE DE HAUSSE DES TAUX "On assiste à un ralentissement précipité des dépenses de consommation... Les conditions financières se sont resserrées. Les prêts sont plus chers, donc les gens empruntent moins. Les taux hypothécaires ont augmenté et le marché du logement a ralenti." "Nous avons encore une augmentation des taux, qu'elle ait lieu ou non. Ensuite, nous commencerons à les réduire au cours du second semestre de l'année prochaine * SUR LE RETOUR DE L'INFLATION DANS LA FOURCHETTE DE 2 "Il faudra attendre la fin de l'année 25 pour que l'inflation revienne au niveau des deux premières années * ENVIRONNEMENT, SOCIAL ET GOUVERNANCE (ESG) QUESTIONS "Un jour donné, on nous reproche d'être un grand banque pour les entreprises du secteur de l'énergie. Le même jour, on nous reproche d'être un grand banque pour les énergies renouvelables. Il faut donc bien faire les choses si tout le monde ne vous aime pas * SUR LA SUCCESSION "Lorsque je déciderai ou que le conseil d'administration décidera que mon temps est écoulé, nous mettrons en œuvre ce plan * SUR LA GESTION DES MENACES POTENTIELLES EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ "Vous consacrez toujours plus de ressources. Vous coopérez fortement avec l'industrie et le gouvernement" "La valeur réelle est que, au cours des dix dernières années, la coopération de l'administration avec le secteur privé s'est considérablement accrue. C'est utile parce que les informations circulent plus vite et que nous pouvons mieux nous défendre." HOLLY O'NEILL, PRÉSIDENTE, BANQUE DE DÉTAIL À BANK OF AMERICA * DÉPENSES DE CONSOMMATION "Il y a beaucoup d'incertitude à travers le monde, c'est certain, et je pense que cela pèse sur eux, mais quand vous regardez la santé réelle du consommateur, elle est très forte." * RÈGLES EN MATIÈRE DE CAPITAL "Le risque le plus important est la perturbation due à la réglementation et l'impact qu'elle aura sur le système, puis l'impact en aval sur le consommateur." JIM ESPOSITO, CO-RESPONSABLE DE LA BANQUE MONDIALE ET DES MARCHÉS CHEZ GOLDMAN SACHS * BANQUE DE transactions ET D'INVESTISSEMENT "Nous sommes assis sur ce qui est l'un des environnements commerciaux les plus intéressants de ma carrière. À moyen terme, l'environnement des transactions sera en effet un peu moins robuste." * MARCHÉS OBLIGATAIRES "Il existe un léger déséquilibre entre l'offre et la demande sur les marchés des obligations d'État SOLITA MARCELLI, CHIEF INVESTMENT OFFICER AMERICAS FOR UBS GLOBAL WEALTH MANAGEMENT * TENDANCES EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT "Les clients délaissent peu à peu les liquidités pour se tourner vers les titres à revenu fixe. "Nous leur conseillons de ne pas s'aventurer trop loin sur la courbe, car la partie la plus longue est plus sensible à des facteurs techniques tels que l'offre." SINEAD COLTON GRANT, BNY MELLON HEAD OF INVESTOR SOLUTIONS AND INCOMING CHIEF INVESTMENT OFFICER * TENSIONS GÉOPOLITIQUES "Les tensions géopolitiques étant élevées dans le monde, je pense qu'il est très important de ne pas confondre la réaction très modérée que nous avons observée, disons au cours des quatre ou cinq dernières semaines, avec le fait que les marchés sont très optimistes, car ce n'est pas le cas. "Ils observent l'évolution de très près et partent du principe que tous ces événements resteront relativement limités. Si ce n'était pas le cas, les marchés réagiraient très fortement, ce qui se répercuterait au-delà des marchés boursiers