CITATIONS-Réaction mitigée des actions à l'explosion des bénéfices des mégacapitalisations, chute de Meta

Les actions de trois des "Sept Magnifiques" qui investissent de manière significative dans l'intelligence artificielle ont été mitigées dans les échanges après les heures de bureau mercredi, après que les méga-capitalisations ont publié leurs résultats du troisième trimestre.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, ont augmenté de 6,2 % après que la société a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires du troisième trimestre mercredi, car son activité principale de publicité et son unité d'informatique en nuage ont affiché une croissance régulière.

Le géant des services cloud et de l'IA a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'année entre 91 et 93 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 80,67 milliards de dollars.

Cependant, Microsoft MSFT.O a chuté de 3,4 % dans les échanges prolongés, même si la société a fait état d'une croissance spectaculaire de son activité d'informatique en nuage qui a fait passer son chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des estimations de Wall Street, ce qui montre que les entreprises continuent d'investir massivement dans les services d'IA malgré les craintes d'une bulle spéculative.

Les résultats mettent en évidence les rendements croissants des investissements massifs de Microsoft dans l'IA.

Les actions de Meta META.O ont chuté de plus de 8 % après que la société a déclaré avoir enregistré une charge exceptionnelle de près de 16 milliards de dollars au troisième trimestre, liée au Big Beautiful Bill du président américain Donald Trump, et a déclaré que ses dépenses d'investissement pour l'année prochaine seraient "sensiblement plus importantes" qu'en 2025.

Meta a intensifié ses efforts en matière d'IA, le directeur général Mark Zuckerberg a personnellement mené une campagne agressive d'embauche de talents et a déclaré que la société dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour la superintelligence.

COMMENTAIRES:

MICHAEL ASHLEY SCHULMAN, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, RUNNING POINT CAPITAL, LOS ANGELES

"Du point de vue du marché, la vague de bénéfices indique que les investissements dans l'IA sont quelque peu justifiés; il ne s'agit plus d'un battage médiatique sauvage, mais ils ne sont pas non plus complètement mûrs. D'un point de vue géopolitique, le secteur de la technologie n'est pas seulement une affaire de gadgets, mais aussi de guerres de données, de puissance des plateformes, de manœuvres réglementaires et de chaînes d'approvisionnement mondiales. L'investisseur qui sommeille en moi se réjouit des résultats obtenus, mais il doit s'accrocher, car le véritable test consiste à convertir ces dépenses massives en rendements réguliers et prévisibles. L'IA est à la fois surestimée et sous-pénétrée, à la fois une bulle et un cas de base en fonction de votre horizon temporel. La vélocité narrative fait évoluer les prix plus rapidement que les flux de trésorerie ne peuvent les rattraper, et l'algorithme du marché récompense l'engagement au détriment des fondamentaux. Pour les détails ennuyeux: Dans l'ensemble, le trio nous a essentiellement dit que la ruée vers l'intelligence artificielle est réelle et que les outils sont très chers, avec Alphabet franchissant la barre des 100 milliards de dollars par trimestre tout en augmentant ses dépenses d'investissement pour alimenter le cloud et la recherche, Meta enregistrant un chiffre d'affaires record mais ayant dû faire face à une charge fiscale de près de 16 milliards de dollars alors qu'elle s'apprête à investir entre 70 et 72 milliards de dollars, et Microsoft réaffirmant que le cloud d'entreprise est la route de l'intelligence artificielle avec un nouveau chiffre d'affaires et une croissance rapide d'Azure. Néanmoins, malgré toutes les bonnes nouvelles, certaines parties du marché se comportent davantage comme un réseau social que comme une machine à escompter, car la vélocité narrative fait évoluer les prix plus rapidement que les flux de trésorerie ne peuvent les rattraper, et l'algorithme du marché récompense l'engagement au détriment des fondamentaux."

STEVE SOSNICK, STRATÈGE EN CHEF, INTERACTIVE BROKERS, GREENWICH, CONNECTICUT

"Du point de vue du marché dans son ensemble, il s'agit en quelque sorte d'une poussée (et non d'un catalyseur d'indice), car la bonne réaction d'Alphabet suffit à compenser les résultats peu inspirants de Microsoft et la perte fiscale surprise de Meta. Les réactions de Meta et d'Alphabet sont actuellement plus importantes que les mouvements de volatilité implicite qui ont été pris en compte dans les options hebdomadaires, mais pas de manière flagrante, Microsoft étant un mouvement un peu plus modéré."

BESPOKE INVESTMENT GROUP (note envoyée par courriel)

"Dans l'ensemble, bien que ces résultats n'aient pas tous été nécessairement constructifs pour les actions, ils ne montrent aucun signe de ralentissement de l'explosion des dépenses d'investissement dans l'IA. Leurs dépenses d'investissement combinées ont augmenté de 14 milliards de dollars en glissement trimestriel, soit plus de 22 %, (au même rythme qu'au dernier trimestre) et sont en hausse de 88 % en glissement annuel."