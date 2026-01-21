CITATIONS-Les participants à Davos réagissent au discours de Trump sur le Groenland

Le président américain Donald Trump a exclu mercredi le recours à la force dans sa tentative de contrôler le Groenland, mais a déclaré dans un discours à Davos qu'aucun autre pays ne peut sécuriser le territoire danois autonome.

Voici les commentaires de certaines personnes qui ont écouté le discours au Forum économique mondial.

GAVIN NEWSOM, GOUVERNEUR DE CALIFORNIE

"C'était un discours très insignifiant."

"Il voulait le Groenland la semaine dernière. Il voulait le Groenland il y a deux semaines, et il a dit que nous devrions négocier. Et l'Union européenne a dit: 'Nous sommes heureux de négocier, et nous ne vous avons jamais mis dehors. Vous avez en quelque sorte quitté le pays. Vous pouvez toujours y installer vos bases.'"

"Cette affaire a troublé beaucoup de gens, comme le montre la réaction des marchés boursiers."

"Je suis inquiet pour l'OTAN. Je suis inquiet pour la vérité et la confiance."

CONRADIN CRAMER, CHEF DU GOUVERNEMENT CANTONAL DE LA VILLE DE BÂLE, SUISSE

"Nous vivons une époque tellement folle que c'est un peu un soulagement d'entendre cela."

"Si le président du principal pays de l'OTAN doit dire qu'il n'utilisera pas la force contre un autre pays de l'OTAN, et que le monde en est soulagé, cela montre à quel point les choses deviennent folles aujourd'hui."

PHILIP GORDON, EXPERT DE BROOKINGS ET ANCIEN ASSISTANT DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN SOUS L'ADMINISTRATION BIDEN

Selon M. Gordon, l'élément le plus marquant a été la décision de M. Trump d'exclure le recours à la force au Groenland: "Il y a eu un grand soupir de soulagement dans la salle à ce sujet."

Toutefois, il a déclaré que la vision globale du monde exposée par M. Trump dans son discours serait profondément troublante pour d'autres nations: "Nous entrons dans un nouveau monde où les puissances moyennes doivent trouver comment survivre dans un monde où elles ne peuvent plus compter sur la protection des États-Unis."

AL GORE, ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS

"Essayer de démolir ces alliances comme il l'a fait pour l'aile Est est littéralement insensé."

Lorsqu'on lui a demandé si les actions de Trump rendaient l'OTAN plus sûre, il a répondu: "Bien sûr que non – c'est ridicule."

ALASTAIR CAMPBELL, STRATÈGE POLITIQUE BRITANNIQUE

Interrogé sur ce qu'il considérait comme le principal enseignement du discours, M. Campbell a répondu: "L'embarras dans lequel tout cela s'est trouvé."