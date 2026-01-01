CITATIONS-Le monde réagit à l'incendie mortel d'un bar dans une station de ski suisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dirigeants du monde entier ont réagi à l'incendie mortel qui a ravagé un bar bondé lors d'une soirée du Nouvel An dans la station de ski huppée de Crans-Montana, en Suisse. Voici quelques-uns de leurs commentaires:

LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, GUY PARMELIN:

"L'incendie qui s'est déclaré hier soir dans un bar de Crans-Montana est l'une des pires tragédies que notre pays ait jamais connues... Les événements qui se sont déroulés hier soir dans cet établissement public constituent une tragédie sans précédent et d'une ampleur effroyable. De nombreuses vies, jeunes pour la plupart, ont été perdues. Une centaine de personnes ont été blessées, souvent grièvement, et derrière ces chiffres, il y a des visages, des noms, des familles et des vies qui ont été brutalement interrompues ou changées à jamais."

LE PRÉSIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON SUR X:

"J'ai rencontré le président de la Confédération suisse @ParmelinG pour lui exprimer notre solidarité. Le bilan est terrible. Nos pensées vont aux familles."

"Nos équipes diplomatiques et consulaires suivent la situation et apportent l'assistance nécessaire à nos compatriotes touchés par ce drame."

"La France accueille les blessés dans ses hôpitaux et se tient prête à apporter toute l'assistance nécessaire."

"Merci aux équipes et aux soignants mobilisés."

LE CHANCELIER ALLEMAND FRIEDRICH MERZ SUR X:

"Un moment de joie s'est transformé en tragédie à Crans-Montana, en Suisse. Ces événements sont profondément bouleversants. Nos pensées vont aux personnes touchées et à leurs proches. Nous souhaitons aux blessés un prompt rétablissement."

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE URSULA VON DER LEYEN SUR X:

"Profondément attristée par l'incendie à Crans-Montana."

"Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées."

"Nous sommes en contact avec les autorités suisses pour fournir une assistance médicale aux victimes par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE."

"L'Europe est pleinement solidaire de la Suisse."

LA CHEFFE DE LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE DE L'UE, KAJA KALLAS, SUR X:

"Mes pensées vont aux victimes, aux blessés et à leurs familles à la suite de l'incendie dévastateur survenu à Crans-Montana, en Suisse."

"La célébration du Nouvel An, censée apporter l'espoir et la joie, ne devrait jamais être gâchée par la peur et la perte. Je salue le courage de ceux qui ont risqué leur vie pour aider les autres."

"Nous présentons nos plus sincères condoléances à @IgnazioCassis et au peuple suisse en ce moment de tristesse."

ROBERTA METSOLA, PRÉSIDENTE DU PARLEMENT EUROPÉEN:

"Le tragique incendie dans un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana est une façon déchirante de commencer la nouvelle année."

"Je suis profondément attristée par cette nouvelle."

"Mes pensées vont à toutes les personnes touchées, aux blessés, aux familles et aux proches qui doivent faire face à une perte inimaginable en cette première nuit de l'année."

LE PRÉSIDENT UKRAINIEN Volodimir Zelensky SUR X:

"Une tragédie dévastatrice s'est produite en Suisse le jour du Nouvel An. Selon les informations disponibles, une quarantaine de personnes ont été tuées et une centaine d'autres blessées à la suite d'une explosion dans la station de ski de Crans-Montana. Nous sommes en deuil à chaque fois que des vies sont perdues. Le plus important est de tout faire pour éviter que de telles tragédies ne se produisent à l'avenir, où que ce soit dans le monde. Nous exprimons nos condoléances au peuple suisse, à @ParmelinG et à tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille et des êtres chers, et nous souhaitons un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées."

LE MINISTRE TCHÈQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, PETR MACINKA, SUR X:

"C'est avec une profonde tristesse que je suis la nouvelle de l'explosion tragique survenue dans la station de ski de Crans-Montana. Je présente mes condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. La Tchéquie est aux côtés de la Suisse dans ce moment difficile."

LE MINISTRE SLOVAQUE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, JURAJ BLANAR, SUR X:

"Je présente mes sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes de l'incident tragique survenu dans une station de ski en Suisse. En ces moments difficiles, nos pensées vont au peuple suisse et nous exprimons notre solidarité @ignaziocassis. Certaines des victimes sont également des ressortissants étrangers; cependant, en raison de l'enquête en cours, leur nationalité n'a pas encore été confirmée. Par l'intermédiaire de notre ambassade à Berne, nous sommes en contact avec les autorités locales et nous nous tenons prêts à fournir à nos citoyens toute l'assistance nécessaire."