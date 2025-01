CITATIONS-La société chinoise DeepSeek déclenche une déroute sur le marché de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des citations)

Les actions technologiques du monde entier ont chuté lundi , la popularité croissante d'un modèle chinois d'intelligence artificielle à prix réduit ayant ébranlé la confiance des investisseurs dans la demande vorace du secteur de l'intelligence artificielle pour les puces de haute technologie.

La startup DeepSeek a lancé un assistant gratuit qui, selon elle, utilise des puces moins coûteuses et moins de données, ce qui semble remettre en question le pari largement répandu sur les marchés financiers selon lequel l'IA stimulera la demande tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis les fabricants de puces jusqu'aux centres de données.

RÉACTION DU MARCHÉ:

- Nasdaq .IXIC en baisse de 3,1% après l'ouverture, S&P 500

.SPX en baisse de 1,85%

- Nvidia NVDA.O en baisse de 16,3 %; Microsoft MSFT. en baisse de 3,8 %, Meta Platforms META.O en baisse de 0,8 % et Alphabet en baisse de 3,4 %

- Les valeurs technologiques européennes ont chuté de 3,25% .SX8P , s'apprêtant à vivre leur pire journée depuis le mois d'octobre. Le fabricant de puces ASML ASML.AS a perdu 7%, et Siemens Energy ENR1n.DE , qui fournit du matériel électrique pour les infrastructures d'intelligence artificielle, a chuté d'environ 20%.

- Le Nikkei japonais a perdu près de 1 %, plombé par les grands noms de la technologie. SoftBank Group 9984.T , investisseur de startups axées sur l'IA, a chuté de plus de 8 %.

- Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a baissé de 7,9 points de base (4,544 %), les investisseurs s'étant tournés vers des titres de créance plus sûrs du gouvernement américain.

COMMENTAIRES:

DANIEL MORGAN, SENIOR PORTFOLIO MANAGER, SYNOVUS TRUST COMPANY, ATLANTA

"Il faut garder à l'esprit que l'assistant IA de DeepSeek se concentre sur les téléphones mobiles, les PC et les ordinateurs portables, PAS sur les services de centres de données massifs que les Hyperscalers fournissent comme AWS d'AMZN, Azure de MSFT et la plateforme cloud Google d'Alphabet

"Je vois donc très peu de menaces ici. Le véritable enjeu de l'IA est la fourniture de puces pour les centres de données par des sociétés telles que NVDA, AMD et AVGO."

"Je vois une certaine menace des modèles d'IA de DeepSeek pour le ChatGPT de MSFT, META et Gemini d'Alphabet, mais pas pour le centre de données. Mais pas pour les centres de données

"Dans l'ensemble, je considère la vente des technologies de l'IA aujourd'hui comme une opportunité d'ajouter des actions technologiques de haute qualité en cas de faiblesse."

DAVID WAGNER, RESPONSABLE DES ACTIONS, APTUS CAPITAL ADVISORS LLC, FAIRHOPE, ALABAMA

"Je pense que tout le monde sur le marché aime détester la concentration américaine des 10 principaux titres, mais ces titres sont exactement la raison pour laquelle nous avons atteint des sommets historiques la semaine dernière. Certains peuvent y voir un risque, moi j'y vois une opportunité, car ces sociétés de grande capitalisation ont un levier d'exploitation qui peut continuer à stimuler l'expansion des marges d'exploitation. Quoi qu'il en soit, le marché américain est dépendant de ces valeurs, mais ce n'est pas toujours une mauvaise chose.

"Cela remet-il en cause les valorisations des actions américaines en général? Lorsque le marché est guidé par un récit, il peut y avoir une volatilité accrue jusqu'à ce que nous voyions des résultats tangibles du point de vue du retour sur investissement des dépenses d'IA. Cela ne signifie pas que le discours a été réfuté, et je pense qu'il s'agit d'une opportunité d'achat, car les actions américaines sont toujours celles qui génèrent la plus forte croissance avec les réglementations les plus faibles dans le monde entier.

SHAMS, AFZAL, MANAGING DIRECTOR CARNEGIE INVESTMENT COUNSEL, TOLEDO, OH

"L'émergence de DeepSeek R1 a montré que la nécessité est toujours la mère de l'invention. L'intensité de calcul fractionnée de DeepSeek par rapport à ses homologues américains est le résultat de certaines percées qui n'auraient probablement pas eu lieu si les ingénieurs avaient disposé de 80 milliards de dollars de dépenses discrétionnaires. Alors que les universitaires et les praticiens du LLM dissèquent les documents de DeepSeek, voici ce que nous savons jusqu'à présent: "Le modèle de DeepSeek ne fait pas feu de tout bois à tout moment, mais s'active plutôt à différentes phases du cycle de calcul total. Il prédit quelle partie du modèle doit être activée et maintient ainsi la charge de travail informatique au minimum. C'est très différent des LLM de Meta, de Google et d'Open AI qui sont activés à plein régime dès le départ. La puissance de calcul réservée est rendue possible par l'une de leurs principales avancées, la compression du cache KV, ce qui signifie que leurs ingénieurs ont été en mesure d'extraire des niveaux de débit plus élevés dans les applications à mémoire limitée. C'est principalement la raison pour laquelle les coûts d'inférence de DeepSeek sont beaucoup plus faibles.

"Cela a des conséquences sur les sanctions existantes concernant les puces haut de gamme de Nvidia et sur les objectifs d'investissement importants des noms du Mag 7, en particulier Meta, Microsoft et Google. À court terme, cela aura un impact négatif sur l'évaluation de Nvidia, surtout si les puces H800, moins chères, s'avèrent suffisamment puissantes pour de nombreuses applications d'IA. Il ne semble pas que DeepSeek ait contourné les restrictions à l'exportation si l'on en croit une première évaluation selon laquelle ce sont les puces H800 et non les dernières H100 qui ont été utilisées pour entraîner les modèles. Pour les experts en sécurité nationale, la question est de savoir si Nvidia a eu raison d'être autorisée à modifier les puces H100 à des fins d'exportation.

"Ce développement nuit aux valorisations élevées des fabricants de puces à court terme, et il est probable qu'il nuise aux investissements dans les centres de données à long terme si l'évaluation finale se traduit par une baisse de la demande de calcul à haute intensité. Les effets en aval se traduiront par une baisse des attentes pour les acteurs de l'équipement électrique comme Eaton, les fournisseurs de solutions de refroidissement comme Vertiv et d'autres secteurs verticaux dans l'espace des centres de données.

"En fin de compte, si l'IA est positive pour l'humanité, des percées comme la compression du cache KV et le déploiement de la puissance de calcul prédictive dans les LLM sont des avantages nets pour l'ensemble de l'effort d'IA. Il reste à voir comment cela modifiera les objectifs d'investissement de plus de 225 milliards de dollars annoncés par une demi-douzaine de grands noms de la technologie."

BEN LAIDLER, RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE DES ACTIONS, BRADESCO BBI, LONDRES

"L'importance de la nouvelle concernant DeepSeek semble être très puissante, semble être rentable et si cela s'avère exact au fil du temps, cela remet en question la thèse d'investissement consistant à payer des multiples très élevés pour les grandes technologies, pour la domination de l'IA et la croissance de l'IA.

"L'évolution du cours de l'action aujourd'hui reflète les attentes très élevées suscitées par ces titres. Cette réévaluation potentielle et cette remise à zéro des attentes sont très significatives. Toutefois, je n'irais pas trop loin. Les grandes valeurs technologiques ne se résument pas à l'IA, même si celle-ci représente une part importante de l'histoire.

"Quatre des sept entreprises les plus prestigieuses publient leurs résultats cette semaine. Les dirigeants nous parleront de leurs progrès en matière d'IA et de la menace potentielle que représente la Chine. J'aurais du mal à être trop baissier ici. Nous verrons des orientations qui seront probablement raisonnablement rassurantes.

"Les actions chinoises constituent le deuxième plus grand marché d'actions et l'un des marchés d'actions les moins chers au monde. Cette nouvelle met en lumière les prouesses technologiques de la Chine. Nous pourrions commencer à voir les investisseurs revenir sur les actions chinoises, ce que les investisseurs internationaux n'ont certainement pas fait depuis très longtemps"

BRIAN JACOBSEN, ÉCONOMISTE EN CHEF, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

s'il est vrai que DeepSeek est la proverbiale "meilleure souricière", cela pourrait perturber l'ensemble de l'histoire de l'IA qui a contribué à stimuler les marchés au cours des deux dernières années. Cela pourrait se traduire par une baisse de la demande de puces, une diminution de la nécessité d'une production massive d'énergie pour alimenter les modèles et une diminution de la nécessité de disposer de centres de données à grande échelle. Toutefois, l'IA pourrait également devenir plus accessible et contribuer au développement d'un large éventail d'applications utiles.

"Au cours des deux dernières années, nous avons non seulement suivi la révolution de l'IA et investi dans ce domaine de différentes manières, mais nous nous sommes également attachés à ne pas nous concentrer uniquement sur l'investissement dans l'histoire conventionnelle de l'IA. Le risque de concentration - avoir trop investi dans une seule action ou un seul thème - peut être agréable lorsque quelques noms ou idées sont en pleine ascension, mais il est encore plus dangereux lorsque des bouleversements se produisent.

"Nous conseillons vivement aux gens de ne pas réagir de manière excessive aux mouvements du marché. Il est possible que les nouvelles en provenance de Chine soient exagérées et que nous assistions alors à un renversement des mouvements récents du marché. Il est également possible que les nouvelles soient vraies, ce qui offrirait alors de nouvelles opportunités d'investissement. Ce sont les différentes opportunités d'investissement pour lesquelles nous nous sommes positionnés, en nous concentrant moins sur les puces et le matériel et plus sur les cas d'utilisation rentables possibles de la technologie"

CHRIS LARKIN, DIRECTEUR GÉNÉRAL, TRADING ET INVESTISSEMENT, E*TRADE DE MORGAN STANLEY, NEW YORK

"Ce qui s'annonçait comme une grande semaine sur les marchés s'est encore amplifié avec les bouleversements dans le domaine de l'IA. Cela pourrait rendre les bénéfices des grandes entreprises technologiques de cette semaine encore plus importants pour le sentiment du marché. Bien que personne ne s'attende à une baisse des taux mercredi, tout le monde sera à l'affût de signes d'optimisme à long terme de la part de la Fed. Mais il ne faut pas oublier les surprises en provenance de Washington. La querelle sur les droits de douane en Colombie pourrait renforcer les craintes que l'administration Trump soit plus agressive sur ce front que ce que l'on pensait."

BOB SAVAGE, CHEF DE LA STRATÉGIE ET DE L'INSPECTION DES MARCHÉS, BNY (, dans une note)

"La question centrale aujourd'hui pour les marchés est de savoir où se trouve le point bas... Le catalyseur d'un concurrent étranger à la domination américaine en matière d'intelligence artificielle soulève d'autres questions sur le commerce, les puces semi-conductrices et les besoins en énergie... Les marchés sont instables et la volatilité est plus élevée après les rendements élevés de la semaine dernière. Le manque de liquidités en Asie, en raison des vacances du Nouvel An lunaire, a également contribué aux mouvements d'aujourd'hui"

JON WITHAAR, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, PICTET ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR:

"Nous ne connaissons pas encore les détails et rien n'a été confirmé à 100 % en ce qui concerne les affirmations, mais s'il y a vraiment eu une percée dans le coût de formation des modèles de 100 millions de dollars ou plus à ce chiffre présumé de 6 millions de dollars, c'est en fait très positif pour la productivité et les utilisateurs finaux de l'IA, car le coût est évidemment beaucoup plus faible, ce qui signifie un coût d'accès plus faible

"Est-ce négatif pour Nvidia à court terme? Oui, car les attentes sont très élevées concernant les puces Blackwell () et le positionnement est long dans tout ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement de l'IA, mais en fin de compte, tout ce qui rend l'IA moins chère à mettre en œuvre est positif pour ceux qui vendent des produits et des applications liés à l'IA et qui utilisent des outils liés à l'IA - un groupe de plus en plus important."

"Mais le diable se cache dans les détails et, comme vous pouvez l'imaginer, un modèle chinois sera controversé pour de nombreuses utilisations. Il s'agit néanmoins d'une douche froide et d'une dose de réalité pour un secteur qui en avait probablement besoin."

DANIEL TAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, GRASSHOPPER ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR:

"La chute des valeurs technologiques japonaises et américaines ne devrait pas être une surprise étant donné les valorisations élevées basées sur les ratios P/E et P/B. Avec le taux actuel des ratios P/E et P/B, les valeurs technologiques ne sont pas en mesure de s'adapter à l'évolution du marché. Compte tenu du niveau actuel du ratio cours/bénéfice de certaines sociétés technologiques américaines et japonaises, le marché s'attend à ce que les bénéfices futurs continuent de justifier les prix élevés de ces sociétés. Il s'agit sans aucun doute d'une attente élevée à satisfaire"

"Cependant, DeepSeek a montré au cours du week-end que son modèle d'intelligence artificielle actualisé était rentable grâce à la technologie OpenAI, tout en fonctionnant sur des puces à capacité réduite, ce qui soulève des questions sur la domination des entreprises technologiques américaines telles que Nvidia Corp."

RICHARD CLODE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE TECHNOLOGIQUE, JANUS HENDERSON INVESTORS, LONDRES:

"DeepSeek semble apporter une véritable innovation à l'architecture des modèles d'usage général et de raisonnement. Compte tenu des restrictions informatiques en Chine, il n'est pas surprenant que la nécessité soit à l'origine de l'innovation, comme nous l'avons vu en Russie dans les années 1990, lorsque l'accès limité aux PC a stimulé la créativité en matière de codage et donné naissance à une génération de nouveaux codeurs russes."

"Comme l'a fait remarquer Yann LeCun (, scientifique en chef de Meta pour l'IA), il s'agit d'une victoire pour le modèle open source de stimulation de l'innovation communautaire, DeepSeek s'appuyant sur les modèles open source Llama de Meta et Qwen d'Alibaba

"Cependant, DeepSeek exploite des techniques de distillation qui dépendent du travail d'autres personnes. Le degré de dépendance est une question clé à laquelle le marché est actuellement confronté. En fin de compte, nous pensons que cela soulève plus de questions sur la monétisation directe des LLM (grands modèles de langage)et des modèles open source que sur les dépenses d'investissement dans l'IA. Cette annonce attirera également l'attention des États-Unis sur les restrictions concernant les puces ainsi que sur la prolifération des modèles d'IA à source ouverte

ALEXANDR WANG, CEO SCALE AI, (TWITTER POST)

"DeepSeek est un signal d'alarme pour l'Amérique, mais il ne change pas la stratégie:

- Les États-Unis doivent être plus innovants et plus rapides, comme nous l'avons fait tout au long de l'histoire de l'IA

- Renforcer les contrôles à l'exportation sur les puces afin que nous puissions conserver notre avance

Toutes les percées majeures dans le domaine de l'IA ont été réalisées par les Américains"

GEORGE LAGARIAS, STRATÈGE EN INVESTISSEMENT, FORVIS MAZARS, LONDRES:

"La Chine et DeepSeek affirment, à tout le moins, qu'ils peuvent fournir ce que ChatGPT peut fournir aujourd'hui à une fraction du coût", a déclaré George Lagarias, stratège en investissement chez Forvis Mazars.

"Il est logique que les marchés remettent en question le discours qui a sous-tendu l'ensemble du marché ... . C'est un marché très agité, il ne faut donc pas grand-chose pour que les investisseurs prennent des bénéfices."

BEN BARRINGER, ANALYSTE TECHNOLOGIQUE, QUILTER CHEVIOT, LONDRES:

"Le succès de DeepSeek servira à intensifier la guerre de l'IA entre les États-Unis et la Chine, en particulier après l'annonce récente du projet Stargate aux États-Unis."

"Il s'agit également d'un signal d'alarme et d'un point d'interrogation sur le montant à dépenser pour construire un modèle, et sur la nécessité d'un niveau d'investissement aussi élevé que celui auquel nous avons assisté

"Toutefois, la baisse du prix de la formation aux modèles n'est pas une mauvaise chose car elle contribuera à abaisser le point d'entrée et cette élasticité des prix pourrait contribuer à stimuler l'utilisation et le volume