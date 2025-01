CITATIONS-La société chinoise DeepSeek déclenche une déroute sur le marché de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions technologiques du monde entier ont chuté lundi , la popularité croissante d'un modèle chinois d'intelligence artificielle à prix réduit ayant ébranlé la confiance des investisseurs dans la demande vorace du secteur de l'intelligence artificielle pour les puces de haute technologie.

La startup DeepSeek a lancé un assistant gratuit qui, selon elle, utilise des puces moins coûteuses et moins de données, ce qui semble remettre en question le pari largement répandu sur les marchés financiers selon lequel l'IA stimulera la demande tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis les fabricants de puces jusqu'aux centres de données.

RÉACTION DU MARCHÉ:

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQcv1 ont chuté de plus de 3 %, les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de près de 2 %. Escv1

La baisse de 8,4 % du fabricant de puces Nvidia, qui domine le marché de l'intelligence artificielle, a été à l'origine des baisses enregistrées par les grandes capitalisations boursières dans les transactions de pré-marché, avec Microsoft MSFT. en baisse de 4 %, Meta Platforms META.O en baisse de 3,7 % et Alphabet en baisse de 3,1 %.

Les valeurs technologiques européennes ont chuté de plus de 5%

.SX8P , s'apprêtant à vivre leur pire journée depuis le mois d'octobre. Le fabricant de puces ASML ASML.AS a chuté de 9,4%, et Siemens Energy ENR1n.DE , qui fournit du matériel électrique pour l'infrastructure de l'IA, a chuté d'environ 20% à un moment donné par rapport à un record atteint vendredi.

Le Nikkei japonais a perdu près de 1 %, plombé par les poids lourds de la technologie. SoftBank Group 9984.T , investisseur de startups axées sur l'IA, a chuté de plus de 8 %.

COMMENTAIRES:

JON WITHAAR, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, PICTET ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR:

"Nous ne connaissons pas encore les détails et rien n'a été confirmé à 100% en ce qui concerne les revendications, mais s'il y a vraiment eu une percée dans le coût de formation des modèles de 100 millions de dollars et plus à ce chiffre présumé de 6 millions de dollars, c'est en fait très positif pour la productivité et les utilisateurs finaux de l'IA car le coût est évidemment beaucoup plus faible, ce qui signifie un coût d'accès plus faible

"Est-ce négatif pour Nvidia à court terme? Oui, car les attentes sont très élevées concernant les puces Blackwell () et le positionnement est long dans tout ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement de l'IA, mais en fin de compte, tout ce qui rend l'IA moins chère à mettre en œuvre est positif pour ceux qui vendent des produits et des applications liés à l'IA et qui utilisent des outils liés à l'IA - un groupe de plus en plus important."

"Mais le diable se cache dans les détails et, comme vous pouvez l'imaginer, un modèle chinois sera controversé pour de nombreuses utilisations. Il s'agit néanmoins d'une douche froide et d'une dose de réalité pour un secteur qui en avait probablement besoin."

DANIEL TAN, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE, GRASSHOPPER ASSET MANAGEMENT, SINGAPOUR:

"La chute des valeurs technologiques japonaises et américaines ne devrait pas être une surprise étant donné les valorisations élevées basées sur les ratios P/E et P/B. Avec le taux actuel des ratios P/E et P/B, les valeurs technologiques ne sont pas en mesure de s'adapter à l'évolution du marché. Compte tenu du niveau actuel du ratio cours/bénéfice de certaines sociétés technologiques américaines et japonaises, le marché s'attend à ce que les bénéfices futurs continuent de justifier les prix élevés de ces sociétés. Il s'agit sans aucun doute d'une attente élevée à satisfaire"

"Cependant, DeepSeek a montré au cours du week-end que son modèle d'intelligence artificielle actualisé était rentable grâce à la technologie OpenAI, tout en fonctionnant sur des puces à capacité réduite, ce qui soulève des questions sur la domination des entreprises technologiques américaines telles que Nvidia Corp."

RICHARD CLODE, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE TECHNOLOGIQUE, JANUS HENDERSON INVESTORS, LONDRES:

"DeepSeek semble apporter une véritable innovation à l'architecture des modèles d'usage général et de raisonnement. Compte tenu des restrictions informatiques en Chine, il n'est pas surprenant que la nécessité soit à l'origine de l'innovation, comme nous l'avons vu en Russie dans les années 1990, lorsque l'accès limité aux PC a stimulé la créativité en matière de codage et donné naissance à une génération de nouveaux codeurs russes."

"Comme l'a fait remarquer Yann LeCun (, scientifique en chef de Meta pour l'IA), il s'agit d'une victoire pour le modèle open source de stimulation de l'innovation communautaire, DeepSeek s'appuyant sur les modèles open source Llama de Meta et Qwen d'Alibaba

"Cependant, DeepSeek exploite des techniques de distillation qui dépendent du travail d'autres personnes. Le degré de dépendance est une question clé à laquelle le marché est actuellement confronté. En fin de compte, nous pensons que cela soulève plus de questions sur la monétisation directe des LLM (grands modèles de langage)et des modèles open source que sur les dépenses d'investissement dans l'IA. Cette annonce attirera également l'attention des États-Unis sur les restrictions concernant les puces ainsi que sur la prolifération des modèles d'IA à source ouverte

ALEXANDR WANG, CEO SCALE AI, (TWITTER POST)

"DeepSeek est un signal d'alarme pour l'Amérique, mais il ne change pas la stratégie:

- Les États-Unis doivent être plus innovants et plus rapides, comme nous l'avons fait tout au long de l'histoire de l'IA

- Renforcer les contrôles à l'exportation sur les puces afin que nous puissions conserver notre avance

Toutes les percées majeures dans le domaine de l'IA ont été réalisées par les Américains"

GEORGE LAGARIAS, STRATÈGE EN INVESTISSEMENT, FORVIS MAZARS, LONDRES:

"La Chine et DeepSeek affirment, à tout le moins, qu'ils peuvent fournir ce que ChatGPT peut fournir aujourd'hui à une fraction du coût", a déclaré George Lagarias, stratège en investissement chez Forvis Mazars.

"Il est logique que les marchés remettent en question le discours qui a sous-tendu l'ensemble du marché ... . C'est un marché très agité, il ne faut donc pas grand-chose pour que les investisseurs prennent des bénéfices."

BEN BARRINGER, ANALYSTE TECHNOLOGIQUE, QUILTER CHEVIOT, LONDRES:

"Le succès de DeepSeek servira à intensifier la guerre de l'IA entre les États-Unis et la Chine, en particulier après l'annonce récente du projet Stargate aux États-Unis."

"Il s'agit également d'un signal d'alarme et d'un point d'interrogation sur le montant à dépenser pour construire un modèle, et sur la nécessité d'un niveau d'investissement aussi élevé que celui auquel nous avons assisté

"Toutefois, la baisse du prix de la formation aux modèles n'est pas une mauvaise chose car elle contribuera à abaisser le point d'entrée et cette élasticité des prix pourrait contribuer à stimuler l'utilisation et le volume