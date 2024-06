Cisco : un centre de cybersécurité à Taïwan

(AOF) - Cisco, fabricant américain d'équipements de réseau et de logiciels, a fait savoir qu'il mettrait en place un centre de cybersécurité à Taïwan et collaborerait avec le gouvernement pour former davantage de personnes à travailler dans le secteur. "Cisco entend collaborer avec les associations technologiques concernées pour établir un centre de sécurité à Taïwan afin d'améliorer la veille sur les menaces et la préparation à la cybercriminalité", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Equipementiers Télécoms

Le créneau stratégique des smartphones pliables

Le constructeur de smartphone chinois Honor, désormais indépendant de Huawei, a récemment lancé son dernier modèle pliable, déjà disponible en Chine. Leader sur son marché national, Honor veut faire de l'Europe son second marché. Il compte sur les smartphones pliables pour y parvenir, alors que les spécialistes prévoient que ce segment de marché devrait représenter 39% du marché premium en 2027. Honor, qui estime que ces smartphones devraient devenir des standards du marché, souhaite ravir à Samsung sa place de leader mondial. En Europe occidentale, Honor a intégré le top 5 mondial au mois de juillet 2023, en devenant le quatrième acteur du marché derrière Samsung, Apple, et son compatriote Xiaomi, selon GfK.