 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 274,67
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cisco prévoit un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé que prévu en raison d'une demande accrue
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 22:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

Cisco Systems CSCO.O a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, le boom de l'intelligence artificielle ayant stimulé la demande de ses équipements de réseau par les clients de l'informatique dématérialisée.

Les entreprises telles que Cisco ont bénéficié du fait que de plus en plus d'entreprises déplacent les charges de travail vers des environnements cloud et modernisent les empreintes de campus pour se préparer aux technologies de l'IA.

"Les commandes d'infrastructures d'IA que nous avons reçues de la part de clients à grande échelle au cours de l'exercice 2025 ont plus que doublé par rapport à notre objectif initial, ce qui indique une opportunité massive à venir alors que nous menons le changement architectural requis et construisons l'infrastructure critique nécessaire à l'ère de l'IA", a déclaré Chuck Robbins, directrice générale de l'entreprise.

L'entreprise prévoit que son chiffre d'affaires se situera entre 14,65 et 14,85 milliards de dollars au cours du premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 14,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, clos le 26 juillet, s'est élevé à 14,67 milliards de dollars, contre une estimation de 14,62 milliards de dollars.

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
70,4000 USD NASDAQ -1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en hausse, nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500
    information fournie par AFP 13.08.2025 22:30 

    La Bourse de New York a atteint de nouveaux sommets mercredi, dopée par la perspective d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après une inflation conforme aux attentes. L'indice Nasdaq (+0,14%) et le S&P 500 (+0,32%) ont tous

  • Luis Vayas Valdivieso, ambassadeur d'Equateur en Grande-Bretagne, qui préside les négociations onusiennes en vue d'établir un traité international contre la pollution plastique, photographié le 5 août 2025, à l'ouverture de la dernière séquence de discussions ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Pollution plastique: les discussions volent en éclats à Genève
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:10 

    Les pourparlers pour élaborer le premier traité international contre la pollution plastique ont volé en éclats mercredi à Genève à trente heures de la fin prévue des négociations, la plupart des pays ayant rejeté une tentative maladroite de synthèse de la présidence. ... Lire la suite

  • Des chars israéliens déployés à la frontière avec la bande de Gaza, le 13 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    L'armée israélienne approuve le plan pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 13.08.2025 21:03 

    L'armée israélienne a annoncé mercredi avoir "approuvé" le plan pour la prise de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le cadre d'une nouvelle phase de son offensive destinée à vaincre le Hamas et assurer la libération des otages. Des ... Lire la suite

  • Donald Trump le 13 août au Kennedy center de Washington ( AFP / Mandel NGAN )
    Ukraine: Trump veut réunir Poutine et Zelensky après l'Alaska
    information fournie par AFP 13.08.2025 19:54 

    Donald Trump a affirmé mercredi vouloir organiser une rencontre à trois entre Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky et lui-même "presque immédiatement" après le sommet en Alaska avec son homologue russe, afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Le président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank