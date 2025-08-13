Cisco prévoit un chiffre d'affaires trimestriel plus élevé que prévu en raison d'une demande accrue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cisco Systems CSCO.O a prévu pour le premier trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, le boom de l'intelligence artificielle ayant stimulé la demande de ses équipements de réseau par les clients de l'informatique dématérialisée.

Les entreprises telles que Cisco ont bénéficié du fait que de plus en plus d'entreprises déplacent les charges de travail vers des environnements cloud et modernisent les empreintes de campus pour se préparer aux technologies de l'IA.

"Les commandes d'infrastructures d'IA que nous avons reçues de la part de clients à grande échelle au cours de l'exercice 2025 ont plus que doublé par rapport à notre objectif initial, ce qui indique une opportunité massive à venir alors que nous menons le changement architectural requis et construisons l'infrastructure critique nécessaire à l'ère de l'IA", a déclaré Chuck Robbins, directrice générale de l'entreprise.

L'entreprise prévoit que son chiffre d'affaires se situera entre 14,65 et 14,85 milliards de dollars au cours du premier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 14,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, clos le 26 juillet, s'est élevé à 14,67 milliards de dollars, contre une estimation de 14,62 milliards de dollars.