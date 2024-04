Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Cisco: le titre surperforme, BofA passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 17:15









(CercleFinance.com) - Le titre Cisco fait mieux que son indice de référence, le Dow Jones, lundi matin, profitant d'un relèvement de recommandation de Bank of America, passé à l'achat sur la valeur.



L'action du géant américain des réseaux gagne actuellement 0,6% alors que le Dow n'avance lui que de 0,2%.



BofA a annoncé ce matin avoir relevé sa recommandation sur le titre à l'achat et porté son objectif de cours de 55 à 60 dollars.



Dans leur note, les analystes mettent en évidence trois leviers potentiels de croissance dans les commutateurs Ethernet dotés de l'IA, mais aussi dans la cybersécurités avec le lancement de nouveaux produits et dans les synergies issues du rachat de Splunk.



Le bureau d'études évoque par ailleurs une valorisation ayant atteint selon lui des niveaux supports, ainsi que de faibles espérances de la part du marché.



'S'il est vrai que les deux prochaines trimestres pourraient rester sous pression, nous pensons que les prévisions sur le groupe ont été suffisamment abaissées à ce stade', conclut-il.





Valeurs associées CISCO SYSTEMS NASDAQ +0.90%