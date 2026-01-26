Cisco lance son nouveau programme de partenaires Cisco 360
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 15:43
Selon le géant des technologies de réseaux, ce programme équipe mieux ses partenaires pour "offrir des résultats clients dans les domaines des centres de données prêts pour l'IA, des environnements de travail prêts pour l'avenir et de la résilience numérique".
Parallèlement, avec le nouvel outil Cisco Partner Locator, les clients pourront rechercher le bon partenaire dans les portefeuilles clés de Cisco tels que la sécurité, le réseautage, la collaboration, les services, Splunk, ainsi que l'infrastructure cloud et IA.
"Avec nos partenaires, nous avons renforcé ce qui est déjà un écosystème de classe mondiale pour offrir une valeur encore plus grande et aider nos clients communs à se connecter, protéger et prospérer", a déclaré Tim Coogan, en charge des ventes partenaires mondiaux.
Valeurs associées
|76,6100 USD
|NASDAQ
|+2,71%
A lire aussi
-
Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,73 milliard de dollars de sorties nettes la semaine passée, le montant le plus élevé depuis mi-novembre 2025, traduisant la prudence des investisseurs. Ce mouvement s'explique notamment par la ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert lundi en hausse, en amont d'une semaine marquée par une série de résultats des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne ... Lire la suite
-
Beyond Meat poursuivie en justice pour avoir prétendument dissimulé la nécessité d'une importante réduction de valeur
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel Beyond Meat BYND.O a été poursuivie en justice par des actionnaires ... Lire la suite
-
Vers un léger repli du marché du travail aux Etats-Unis, ralentissement de l'inflation dans la zone euro, anticipation de mesures de relance en Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'équilibre mondial évolue, en particulier dans un contexte ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer