Cisco lance son nouveau programme de partenaires Cisco 360
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 15:43

Cisco fait part du lancement d'un nouveau programme de partenaires baptisé "Cisco 360", conçu avec des partenaires pour l'ère de l'IA et offrant "de nouvelles ressources aidant les partenaires à différencier et à développer leur offre pour les clients".

Selon le géant des technologies de réseaux, ce programme équipe mieux ses partenaires pour "offrir des résultats clients dans les domaines des centres de données prêts pour l'IA, des environnements de travail prêts pour l'avenir et de la résilience numérique".

Parallèlement, avec le nouvel outil Cisco Partner Locator, les clients pourront rechercher le bon partenaire dans les portefeuilles clés de Cisco tels que la sécurité, le réseautage, la collaboration, les services, Splunk, ainsi que l'infrastructure cloud et IA.

"Avec nos partenaires, nous avons renforcé ce qui est déjà un écosystème de classe mondiale pour offrir une valeur encore plus grande et aider nos clients communs à se connecter, protéger et prospérer", a déclaré Tim Coogan, en charge des ventes partenaires mondiaux.

