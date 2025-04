CIS: RNPG augmenté de plus de moitié en 2024 information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 12:02









(CercleFinance.com) - CIS (Catering International Services) publie un résultat net part (RNPG) de 4,9 millions d'euros au titre de 2024, en croissance de 53% (+96% à taux de changes constants), avec une amélioration de la marge d'EBITDA à 7,2%, contre 4,8% en 2023.



Le groupe a dépassé le cap des 400 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec une contribution de l'ensemble des zones géographiques. Il a atteint 422,8 millions, soit une progression de 30% (+36% hors effets de changes).



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 11 juin le versement d'un dividende de 0,175 euro par action. CIS anticipe une poursuite de la croissance de son activité à un rythme toutefois plus modéré qu'en 2024.





