CIS: progression de près de 19% du CA semestriel
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 11:25
L'Afrique représente 54,7% du chiffre d'affaires (+22% à TCC) et l'Eurasie 42% (+32% à TCC), tandis que l'Amérique ne représente plus que 3,3% (-49% à TCC), en raison d'arrêts de contrats notamment sur le secteur public au Brésil.
Confiant sur ses objectifs 2025, CIS estime que l'activité de ses filiales 'devrait poursuivre leur croissance dans le cadre d'une année de consolidation tout en bénéficiant de la montée en puissance de certains contrats majeurs'.
Valeurs associées
|10,1500 EUR
|Euronext Paris
|+10,09%
A lire aussi
-
L'Aude sur le qui-vive face à l'incendie d'une ampleur inédite, les pompiers veulent "taper vite et fort"
Plusieurs villages de l'Aude restent sur le qui-vive jeudi, au troisième jour de l'incendie d'une ampleur inédite, que les pompiers ont pour objectif de fixer après quelque 17.000 hectares parcourus dans les Corbières. "L’objectif est de pouvoir fixer" le feu dans ... Lire la suite
-
Le déficit commercial de la France s'aggrave encore, en dépit de droits de douane sans "effet manifeste"
Les douanes n'observent pas de "baisse significative" des exportations de la France vers les Etats-Unis. Pour autant, le déséquilibre de la balance commerciale continue d'empirer à l'échelle mondiale. Plombé par la dégradation du solde énergétique et des produits ... Lire la suite
-
(AOF) - Selon Bloomberg, Accor chercherait à introduire, à la Bourse de New York, sa filiale Ennismore qui dispose d’un réseau d’hôtels " lifestyle ". Toujours selon l’agence qui cite des sources proches du dossier, la valorisation de cette entité pourrait atteindre ... Lire la suite
-
(AOF) - Au premier semestre 2025, les ventes de Rheinmetall augmentent de 24%, à 4,7 milliards d’euros, avec une croissance des ventes de 36% dans le secteur de la défense. Le résultat opérationnel passe de 404 à 475 millions d’euros, soit une hausse de 18%. La ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer