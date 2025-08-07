 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CIS: progression de près de 19% du CA semestriel
information fournie par Cercle Finance 07/08/2025 à 11:25

(Zonebourse.com) - CIS (Catering International Services), gestionnaire de bases-vie en environnements isolés, affiche un chiffre d'affaires de 236,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en progression de 18,6% (+19,8% à taux de change constant).

L'Afrique représente 54,7% du chiffre d'affaires (+22% à TCC) et l'Eurasie 42% (+32% à TCC), tandis que l'Amérique ne représente plus que 3,3% (-49% à TCC), en raison d'arrêts de contrats notamment sur le secteur public au Brésil.

Confiant sur ses objectifs 2025, CIS estime que l'activité de ses filiales 'devrait poursuivre leur croissance dans le cadre d'une année de consolidation tout en bénéficiant de la montée en puissance de certains contrats majeurs'.

