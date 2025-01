CIS: plus de 400 millions d'euros de CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 13:04









(CercleFinance.com) - CIS (Catering International Services) affiche un chiffre d'affaires en hausse de 36% à taux de change constant à 443,5 millions d'euros au titre de 2024, dépassant ainsi pour la première fois le cap des 400 millions, deux ans après celui des 300 millions.



'La croissance a été soutenue sur l'ensemble de l'exercice (+35,3% au quatrième trimestre à TCC), tout en bénéficiant d'un environnement de change moins défavorable qu'en 2023', précise la société de gestion de bases-vie en environnements isolés.



'Les récents succès commerciaux (Kazakhstan, Côte d'Ivoire, Algérie) et le renouvellement fin décembre 2024 de deux contrats majeurs en Afrique subsaharienne pour un total de 91 millions de dollars contribueront à la croissance de l'activité en 2025', poursuit-elle.





Valeurs associées CIS (CATERING INTL SERVICES) 9,44 EUR Euronext Paris +0,64%